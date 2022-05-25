https://tr.sputniknews.com/20220525/cavusoglu-israille-iliskilerimize-yeni-enerji-kazandirma-konusunda-hemfikir-olduk-1056661214.html

Çavuşoğlu: İsrail'le ilişkilerimize yeni enerji kazandırma konusunda hemfikir olduk

Çavuşoğlu: İsrail'le ilişkilerimize yeni enerji kazandırma konusunda hemfikir olduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizler İsrail'le birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:20+0300

2022-05-25T12:20+0300

2022-05-25T12:20+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

israil

yair lapid

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs’te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşme, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "(İsrail'le) Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk." diyerek, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir." şeklinde konuştu."Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" diyen Çavuşoğlu, farklılıklara rağmen sürdürülebilir diyaloğun faydalı olduğunu vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ise, "Türkiye, İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülkedir bu yüzden biz her zaman diyaloga geri dönmeyi biliyoruz" diye konuştu.

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mevlüt çavuşoğlu, israil, yair lapid