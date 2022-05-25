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Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
Diyarbakır'da 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kadınla ilgili paylaşımlar asılsız çıktı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T13:21+0300
2022-05-25T13:21+0300
türkiye
diyarbakır
organ
organ kaçakçılığı
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Diyarbakır'da son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ve fotoğrafı kullanılarak 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri'' olduğu belirtilen kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.Emniyetten açıklamaİl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırma vakaları bulunmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.
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diyarbakır, organ, organ kaçakçılığı

Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı

13:21 25.05.2022
© DHADiyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı
Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
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Diyarbakır'da 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kadınla ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.
Diyarbakır'da son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ve fotoğrafı kullanılarak 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri'' olduğu belirtilen kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.

Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırma vakaları bulunmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.
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