https://tr.sputniknews.com/20220525/diyarbakirda-cocuklu-aileleri-tedirgin-eden-fotograf-asilsiz-cikti-1056663060.html

Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı

Diyarbakır'da çocuklu aileleri tedirgin eden fotoğraf asılsız çıktı

Diyarbakır'da 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri' olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kadınla ilgili paylaşımlar asılsız çıktı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T13:21+0300

2022-05-25T13:21+0300

2022-05-25T13:21+0300

türkiye

diyarbakır

organ

organ kaçakçılığı

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Diyarbakır'da son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ve fotoğrafı kullanılarak 'çocuk kaçıran organ mafyası lideri'' olduğu belirtilen kadın ile ilgili paylaşımlar asılsız çıktı.Emniyetten açıklamaİl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırma vakaları bulunmadığı, iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

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diyarbakır

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diyarbakır, organ, organ kaçakçılığı