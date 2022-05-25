https://tr.sputniknews.com/20220525/dolarda-yeni-zirve-1635-tlyi-asti-1056660194.html
Dolarda yeni zirve: 16.35 TL'yi aştı
Dolarda yeni zirve: 16.35 TL'yi aştı
Son 2 haftadır yükselişteki dolar kuru 16.35 TL'yi aştı. Fed'in 50 baz puan faiz artırımı ve parasal sıkılaşma gündemindeki toplantı tutanakları öncesinde son... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:02+0300
2022-05-25T12:02+0300
2022-05-25T12:02+0300
ekonomi
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euro
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde Türk lirası dolara karşı kayıplarını hızlandırdı.Dün 16 seviyesini aşan Dolar/TL yeni işlem gününde de yüzde 1 yükselişle 16,35'i gördü. Türk lirası yıl başından bu yana dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi durumunda.,Euro ise aynı dakikalarda 17.44 lira seviyesinden işlem görüyor.
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dolar, dolar/tl, euro
Dolarda yeni zirve: 16.35 TL'yi aştı
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Son 2 haftadır yükselişteki dolar kuru 16.35 TL'yi aştı. Fed'in 50 baz puan faiz artırımı ve parasal sıkılaşma gündemindeki toplantı tutanakları öncesinde son 6 ayın zirvesi yenilendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde Türk lirası dolara karşı kayıplarını hızlandırdı.
Dün 16 seviyesini aşan Dolar/TL yeni işlem gününde de yüzde 1 yükselişle 16,35'i gördü.
Türk lirası yıl başından bu yana dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi durumunda.,
Euro ise aynı dakikalarda 17.44 lira seviyesinden işlem görüyor.