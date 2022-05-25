https://tr.sputniknews.com/20220525/imamoglundan-kilicdarogluna-cagrinizi-duyduk-2023te-5-bin-kisilik-yurt-kapasitesine-ulasacagiz-1056662344.html

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrınızı duyduk, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrınızı duyduk, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelere yaptığı “öğrenci yurdu” çağrısıyla ilgili "Dün... 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T12:57+0300

2022-05-25T12:57+0300

2022-05-25T12:57+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

öğrenci yurdu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7b5d63e7b809efe9d403d1b0e2d4bd3d.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı yurt çağrısına yanıt verdi.İmamoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, öğrenci yurdu