https://tr.sputniknews.com/20220525/imamoglundan-kilicdarogluna-cagrinizi-duyduk-2023te-5-bin-kisilik-yurt-kapasitesine-ulasacagiz-1056662344.html
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrınızı duyduk, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrınızı duyduk, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelere yaptığı “öğrenci yurdu” çağrısıyla ilgili "Dün... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T12:57+0300
2022-05-25T12:57+0300
2022-05-25T12:57+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
öğrenci yurdu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı yurt çağrısına yanıt verdi.İmamoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz"
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, öğrenci yurdu
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çağrınızı duyduk, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelere yaptığı “öğrenci yurdu” çağrısıyla ilgili "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı yurt çağrısına yanıt verdi.
İmamoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB'ye kazandırdık. 2022'de 2 bin, 2023'te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3 bin 200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz"