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İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı
İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı
Premier Lig'in ardından İngiltere hükümeti de Chelsea spor kulübünün satılmasına onay verdi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T09:30+0300
2022-05-25T09:39+0300
chelsea
spor
ukrayna
roman abramoviç
premier lig
ingiltere
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İngiltere hükümeti, iş insanı Todd Boehly'nin Chelsea futbol kulübünü Rus iş insanı Roman Abramoviç'ten devralma önerisine yeşil ışık yaktığını söyledi. Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, "Satıştan elde edilecek gelirin Roman Abramoviç'e veya diğer yaptırıma tabi kişilere fayda sağlayamayacağından hoşnutuz" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında yaptırımlarla karşı karşıya kalan Abramoviç, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu'nun 4.25 milyar sterlin'lik teklifini kabul etmişti.Dün ise Premier Lig, söz konusu satın alma teklifini onayladığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220421/lewis-hamilton-ve-serena-williams-chelseanin-satisina-dahil-oldu-1055740989.html
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chelsea, ukrayna, roman abramoviç, premier lig, ingiltere

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı

09:30 25.05.2022 (güncellendi: 09:39 25.05.2022)
© REUTERS / Tony O'BrienChelsea
Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / Tony O'Brien
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Premier Lig'in ardından İngiltere hükümeti de Chelsea spor kulübünün satılmasına onay verdi.
İngiltere hükümeti, iş insanı Todd Boehly'nin Chelsea futbol kulübünü Rus iş insanı Roman Abramoviç'ten devralma önerisine yeşil ışık yaktığını söyledi.
Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, "Satıştan elde edilecek gelirin Roman Abramoviç'e veya diğer yaptırıma tabi kişilere fayda sağlayamayacağından hoşnutuz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında yaptırımlarla karşı karşıya kalan Abramoviç, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu'nun 4.25 milyar sterlin'lik teklifini kabul etmişti.
Dün ise Premier Lig, söz konusu satın alma teklifini onayladığını duyurmuştu.
Chelsea, taraftar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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Lewis Hamilton ve Serena Williams Chelsea'nin satışına dahil oldu
21 Nisan, 14:17
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