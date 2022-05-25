https://tr.sputniknews.com/20220525/ingiliz-hukumeti-chelseanin-satilmasini-onayladi-1056656396.html

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı

İngiliz hükümeti, Chelsea'nin satılmasını onayladı

Premier Lig'in ardından İngiltere hükümeti de Chelsea spor kulübünün satılmasına onay verdi. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T09:30+0300

2022-05-25T09:30+0300

2022-05-25T09:39+0300

chelsea

spor

ukrayna

roman abramoviç

premier lig

ingiltere

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İngiltere hükümeti, iş insanı Todd Boehly'nin Chelsea futbol kulübünü Rus iş insanı Roman Abramoviç'ten devralma önerisine yeşil ışık yaktığını söyledi. Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, "Satıştan elde edilecek gelirin Roman Abramoviç'e veya diğer yaptırıma tabi kişilere fayda sağlayamayacağından hoşnutuz" dedi.Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında yaptırımlarla karşı karşıya kalan Abramoviç, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu'nun 4.25 milyar sterlin'lik teklifini kabul etmişti.Dün ise Premier Lig, söz konusu satın alma teklifini onayladığını duyurmuştu.

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chelsea, ukrayna, roman abramoviç, premier lig, ingiltere