https://tr.sputniknews.com/20220525/rusyanin-uygulama-magazasi-rustore-calismaya-basladi-1056674080.html
Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' çalışmaya başladı
Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' çalışmaya başladı
Vkontakte sosyal paylaşım sitesi ve Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rus uygulama mağazası RuStore’un beta sürümünün... 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T18:09+0300
2022-05-25T18:09+0300
2022-05-25T18:10+0300
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Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışan RuStore, resmi siteden indirilebilir. Mağazada, cep telefonu operatörlerinin servisleri, oyunlar, çevrimiçi pazaryeri ve diğer popüler servisler dahil 100’den fazla uygulama mevcut.Rusya, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattıktan sonra Rus iş dünyasına yönelik getirilen yaptırımlar sonucu, App Store ve Google Play mağazalarından bir dizi Rus bankalarının uygulamaları kaldırılmıştı. Bunun üzerine Rusya’da kendi uygulama mağazasının geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştı. Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, yerel uygulama mağazasının VKontakte şirketinin geliştirileceğini duyurmuştu.“Tsifroviye Platformu” Sivil Toplum Kuruluşu, kendi geliştirdiği Android NashStore uygulama mağazasını 16 Mayıs’ta faaliyete geçirmişti. Platform aynı gün DDoS saldırısına maruz kalmıştı. Daha önce Get şirketi de RuMarket adıyla bir uygulama mağazasını hizmete sunmuştu.
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Rusya’nın uygulama mağazası 'RuStore' çalışmaya başladı
18:09 25.05.2022 (güncellendi: 18:10 25.05.2022) Abone ol
Vkontakte sosyal paylaşım sitesi ve Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rus uygulama mağazası RuStore’un beta sürümünün çalışmaya başladığını duyurdu.
Android tabanlı akıllı telefonlarda çalışan RuStore, resmi siteden indirilebilir. Mağazada, cep telefonu operatörlerinin servisleri, oyunlar, çevrimiçi pazaryeri ve diğer popüler servisler dahil 100’den fazla uygulama mevcut.
Rusya, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattıktan sonra Rus iş dünyasına yönelik getirilen yaptırımlar sonucu, App Store ve Google Play mağazalarından bir dizi Rus bankalarının uygulamaları kaldırılmıştı. Bunun üzerine Rusya’da kendi uygulama mağazasının geliştirilmesi çalışmaları başlatılmıştı. Rusya Dijital Kalkınma, Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, yerel uygulama mağazasının VKontakte şirketinin geliştirileceğini duyurmuştu.
“Tsifroviye Platformu” Sivil Toplum Kuruluşu, kendi geliştirdiği Android NashStore uygulama mağazasını 16 Mayıs’ta faaliyete geçirmişti. Platform aynı gün DDoS saldırısına maruz kalmıştı. Daha önce Get şirketi de RuMarket adıyla bir uygulama mağazasını hizmete sunmuştu.