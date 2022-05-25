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Van Emniyet Müdürlüğü'nden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama
Van Emniyet Müdürlüğü'nden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama
Van Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ paylaşımlarını yalanladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-25T10:04+0300
2022-05-25T10:04+0300
türkiye
van
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberlerine/paylaşımlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli ‘çocuk kaçırma’ paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
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van, emniyet müdürlüğü

Van Emniyet Müdürlüğü'nden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama

10:04 25.05.2022
© DHAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
© DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ paylaşımlarını yalanladı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberlerine/paylaşımlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli ‘çocuk kaçırma’ paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
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