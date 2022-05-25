https://tr.sputniknews.com/20220525/van-emniyet-mudurlugunden-cocuk-kacirma-iddialarina-yalanlama-1056657493.html

Van Emniyet Müdürlüğü'nden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama

Van Emniyet Müdürlüğü'nden ‘çocuk kaçırma’ iddialarına yalanlama

Van Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sosyal medyada yer alan ‘çocuk kaçırma’ paylaşımlarını yalanladı. 25.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-25T10:04+0300

2022-05-25T10:04+0300

2022-05-25T10:04+0300

türkiye

van

emniyet müdürlüğü

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberlerine/paylaşımlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli ‘çocuk kaçırma’ paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

türkiye

van

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van, emniyet müdürlüğü