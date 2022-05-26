https://tr.sputniknews.com/20220526/bakan-cavusoglu-israil-ile-diyaloga-girmeye-haziri-1056700618.html
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diyaloğa girmeye hazırız
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diyaloğa girmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyareti dönüşünde karşılıklı büyükelçi atanmasına ilişkin, "Lapid'in Türkiye ziyaretinde konuşacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:12+0300
2022-05-26T13:12+0300
2022-05-26T13:13+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı
israil
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Bakan Çavuşoğlu, 15 yıl sonra İsrail'e gerçekleşen tarihi ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diyaloğa girmeye hazır olduklarını belirtti.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, israil
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diyaloğa girmeye hazırız
13:12 26.05.2022 (güncellendi: 13:13 26.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail ziyareti dönüşünde karşılıklı büyükelçi atanmasına ilişkin, "Lapid'in Türkiye ziyaretinde konuşacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diyaloğa girmeye hazır olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, 15 yıl sonra İsrail'e gerçekleşen tarihi ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diyaloğa girmeye hazır olduklarını belirtti.