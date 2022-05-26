https://tr.sputniknews.com/20220526/chpli-agbaba-gecen-seneki-asgari-ucretle-33-kilo-daha-fazla-kiyma-alinabiliyordu-1056709622.html

CHP'li Ağbaba: Geçen seneki asgari ücretle 33 kilo daha fazla kıyma alınabiliyordu

CHP'li Ağbaba: Geçen seneki asgari ücretle 33 kilo daha fazla kıyma alınabiliyordu

CHP Esnaf ve Sanatkârlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen seneki ile bu seneki asgari ücretteki alım gücü farkını kıyma fiyatları... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T17:10+0300

2022-05-26T17:10+0300

2022-05-26T17:10+0300

politika

kıyma

asgari ücret

veli ağbaba

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CHP'li Ağbaba, bir kasabın 140 liraya 'ekonomik kıyma' satmasının fotoğrafını paylaştı.Ağbaba, geçen yıl 2825 lira olan asgari ücret ile 66 kilo kıyma alındığını, bu yıl ise 4253 lira ile 30 kilo kıyma alındığını ifade etti.Ağbaba, "Ekonomik kıyma değil, 'ekonomik kıyım'..." yorumunu yaptı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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kıyma, asgari ücret, veli ağbaba