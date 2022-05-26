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CHP'li Ağbaba: Geçen seneki asgari ücretle 33 kilo daha fazla kıyma alınabiliyordu
CHP'li Ağbaba: Geçen seneki asgari ücretle 33 kilo daha fazla kıyma alınabiliyordu
CHP Esnaf ve Sanatkârlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen seneki ile bu seneki asgari ücretteki alım gücü farkını kıyma fiyatları... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T17:10+0300
2022-05-26T17:10+0300
politika
kıyma
asgari ücret
veli ağbaba
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CHP'li Ağbaba, bir kasabın 140 liraya 'ekonomik kıyma' satmasının fotoğrafını paylaştı.Ağbaba, geçen yıl 2825 lira olan asgari ücret ile 66 kilo kıyma alındığını, bu yıl ise 4253 lira ile 30 kilo kıyma alındığını ifade etti.Ağbaba, "Ekonomik kıyma değil, 'ekonomik kıyım'..." yorumunu yaptı.
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kıyma, asgari ücret, veli ağbaba

CHP'li Ağbaba: Geçen seneki asgari ücretle 33 kilo daha fazla kıyma alınabiliyordu

17:10 26.05.2022
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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CHP Esnaf ve Sanatkârlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen seneki ile bu seneki asgari ücretteki alım gücü farkını kıyma fiyatları üzerinden değerlendirirken, "Ekonomik kıyma değil, 'ekonomik kıyım'" dedi.
CHP'li Ağbaba, bir kasabın 140 liraya 'ekonomik kıyma' satmasının fotoğrafını paylaştı.
Ağbaba, geçen yıl 2825 lira olan asgari ücret ile 66 kilo kıyma alındığını, bu yıl ise 4253 lira ile 30 kilo kıyma alındığını ifade etti.
Ağbaba, "Ekonomik kıyma değil, 'ekonomik kıyım'..." yorumunu yaptı.
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