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E-5’te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu
E-5’te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu
E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde TIR'ın arkasına tutunarak bisikletle yolculuğu yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Adeta kendi hızını test ederek... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T11:13+0300
2022-05-26T11:15+0300
bisiklet
tir
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E-5 karayolundaki bisikletli, bir TIR'ın arkasına yanaşıp, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi. Yoldaki hafif rampada tırdan tutunmakta zorlanan bisikletli pedallarını hızla çevirerek TIR'ın dibine girmeye çalıştı. TIR'ın ani bir freninde muhtemel bir facianın yaşanabilecekken bir süre sonra TIR'a yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise muhtemel bir kazayı önledi. Bisikletlinin kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı o anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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bisiklet, tir

E-5’te bisikletlinin yürekleri ağza getiren yolculuğu

11:13 26.05.2022 (güncellendi: 11:15 26.05.2022)
© İHA E-5 KARAYOLU KÜÇÜKÇEKMECE MEVKİİNDE TIRIN ARKASINA TUTUNARAK BİSİKLETLE YOLCULUĞU YAPAN ŞAHIS, YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)
E-5 KARAYOLU KÜÇÜKÇEKMECE MEVKİİNDE TIRIN ARKASINA TUTUNARAK BİSİKLETLE YOLCULUĞU YAPAN ŞAHIS, YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA
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E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde TIR'ın arkasına tutunarak bisikletle yolculuğu yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Adeta kendi hızını test ederek TIR'ın hemen arkasından giden bisikletlinin, kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.
E-5 karayolundaki bisikletli, bir TIR'ın arkasına yanaşıp, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi. Yoldaki hafif rampada tırdan tutunmakta zorlanan bisikletli pedallarını hızla çevirerek TIR'ın dibine girmeye çalıştı.
TIR'ın ani bir freninde muhtemel bir facianın yaşanabilecekken bir süre sonra TIR'a yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise muhtemel bir kazayı önledi. Bisikletlinin kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı o anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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