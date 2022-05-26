Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220526/fransada-kuryeye-cabuk-ol-kole-mesaji-gonderen-tuketiciye-1000-euro-ceza-1056687375.html
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza
Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:21+0300
2022-05-26T02:21+0300
dünya
gine
fransa
köle
tüketim
tüketici
kurye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_b5c2975f1354972bf593d3a6ce6217fb.jpg
France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.
gine
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055179911_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_2394e056f6a98bf8262489279d1689c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gine, fransa, köle, tüketim, tüketici, kurye

Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza

02:21 26.05.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org
Abone olTelegram
Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.
France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.
Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.
“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.
Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала