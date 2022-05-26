https://tr.sputniknews.com/20220526/fransada-kuryeye-cabuk-ol-kole-mesaji-gonderen-tuketiciye-1000-euro-ceza-1056687375.html
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza
Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T02:21+0300
2022-05-26T02:21+0300
2022-05-26T02:21+0300
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France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.
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gine, fransa, köle, tüketim, tüketici, kurye
Fransa'da kuryeye 'Çabuk ol köle' mesajı gönderen tüketiciye 1000 euro ceza
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Fransa’da mahkeme, çevrimiçi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.
France Bleu Mayenne'nin haberine göre, ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrimiçi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.
Mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.
“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.
Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.