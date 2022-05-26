https://tr.sputniknews.com/20220526/fransada-mahkeme-belediye-havuzlarinda-tesetturlu-mayoya-izin-veren-karari-askiya-aldi-1056684885.html
Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı
Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı
Fransa’da mahkeme, Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izni veren kararını askıya aldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:24+0300
2022-05-26T00:24+0300
2022-05-26T00:24+0300
dünya
fransa
burkini
tesettür mayosu
yasak
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Grenoble İdari Mahkemesi, kentin Belediye Meclisinin 16 Mayıs’ta onayladığı yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya aldı.Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" buldu.Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Twitter mesajında, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurdu.16 Mayıs’ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/fransada-grenoble-havuzda-tesettur-mayosuna-izin-veren-ikinci-kent-oldu-1056427105.html
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fransa, burkini, tesettür mayosu, yasak
Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı
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Fransa’da mahkeme, Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izni veren kararını askıya aldı.
Grenoble İdari Mahkemesi, kentin Belediye Meclisinin 16 Mayıs’ta onayladığı yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya aldı.
Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" buldu.
Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Twitter mesajında, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurdu.
16 Mayıs’ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.
1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.