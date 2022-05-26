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https://tr.sputniknews.com/20220526/fransada-mahkeme-belediye-havuzlarinda-tesetturlu-mayoya-izin-veren-karari-askiya-aldi-1056684885.html
Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı
Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı
Fransa’da mahkeme, Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izni veren kararını askıya aldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:24+0300
2022-05-26T00:24+0300
dünya
fransa
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tesettür mayosu
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Grenoble İdari Mahkemesi, kentin Belediye Meclisinin 16 Mayıs’ta onayladığı yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya aldı.Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" buldu.Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Twitter mesajında, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurdu.16 Mayıs’ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/fransada-grenoble-havuzda-tesettur-mayosuna-izin-veren-ikinci-kent-oldu-1056427105.html
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fransa, burkini, tesettür mayosu, yasak

Fransa’da mahkeme, belediye havuzlarında tesettürlü mayoya izin veren kararı askıya aldı

00:24 26.05.2022
© AP Photo / Ariel SchalitBurkini
Burkini - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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Fransa’da mahkeme, Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izni veren kararını askıya aldı.
Grenoble İdari Mahkemesi, kentin Belediye Meclisinin 16 Mayıs’ta onayladığı yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya aldı.
Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" buldu.
Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, Twitter mesajında, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurdu.
16 Mayıs’ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.
1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.
Tesettür mayosu / Burkini - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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Fransa’da Grenoble, havuzda tesettür mayosuna izin veren ikinci kent oldu
17 Mayıs, 02:18
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