https://tr.sputniknews.com/20220526/kusadasinda-uzay-tatili-turistler-kapsulde-kalacak-yiyecekleri-astronot-getirecek-1056691491.html

Kuşadası'nda uzay tatili: Turistler kapsülde kalacak, yiyecekleri astronot getirecek

Kuşadası'nda uzay tatili: Turistler kapsülde kalacak, yiyecekleri astronot getirecek

Kuşadası Belediyesi, uzaya seyahat hayalini dünyada gerçekleştirecek olan “Mars Colony” projesini hayata geçiriyor. Turistler kapsülde kalıp astronot yiyeceği... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T09:05+0300

2022-05-26T09:05+0300

2022-05-26T09:05+0300

türkiye

kuşadası

tatil

uzay

mars

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Kuşadası'nda Mars'a benzeyen yüzey oluşturulacak. Ziyaretçilerin kapsül şeklinde tasarlanmış odalarda kalıp, astronot yiyecekleriyle besleneceği bölgeye, günde 120 bin turistin çekilmesi hedefleniyor. Yılda 1,2 milyon kişinin ziyaret ettiği turizm gözdelerimizden Kuşadası'nda gerçekleştirilecek olan bu proje; Y ve Z kuşağını hedefliyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 200 milyon TL yatırım bütçesi olan proje; Mars’ın toprağından yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok alanı bünyesinde bulunduracak.'Elon Musk ilgilendi'Pandemiyle birlikte turizm sektöründe trendlerin büyük bir hızla değiştiğini söyleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; turistlerin, özellikle de Y ve Z kuşağının artık bir otele gelip her şey dâhil konaklayıp kentten ayrılmayı içeren deniz-kum-güneş turizmi yerine, farklı keyifler yaşamayı amaçladığını, seçimini buna göre yapmaya başladığını ifade etti.Günel "14 bin metrekare alanda hayata geçirilen projemizde 32 kapsül olacak. Burayı günde 120 bin kişinin ziyaret edeceğini bekliyoruz. Daha proje aşamasında dünyanın dikkatini Kuşadası ve Türkiye’ye çektik. Elon Musk ile birlikte çalışan mühendis Martin Halliwell Kuşadası’nda yaşıyor. Mars Colony projesini görünce çok heyecanlandı ve projeyi SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a anlattı. Kendisinin konuyla çok ilgilendiğini söyledi” ifadesini kullandı.

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