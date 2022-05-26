https://tr.sputniknews.com/20220526/louvre-muzesi-eski-muduru-tarihi-eser-kacakciligina-goz-yummakla-suclaniyor-1056719302.html
Louvre Müzesi eski müdürü tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor
Louvre Müzesi eski müdürü tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor
Fransa’da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:28+0300
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Fransız basınında yer alan habere göre, Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada 'organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak' ve 'kara para aklamakla' suçlanıyor.Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.Temmuz 2018’de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210526/louvre-muzesi-228-yillik-tarihinde-ilk-kez-bir-kadin-tarafindan-yonetilecek-1044589656.html
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fransa, louvre müzesi, kaçakçılık, tarihi eser
Louvre Müzesi eski müdürü tarihi eser kaçakçılığına 'göz yummakla' suçlanıyor
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Fransa’da Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma kapsamında suçlanıyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Louvre Müzesinin 2013-2021 yıllarında müdürlüğünü yapan Jean-Luc Martinez, hafta başında Kültürel Eserler Kaçakçılığı ile Mücadele Merkez Ofisi (OCBC) tarafından gözaltına alındı.
Çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Martinez, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturmada 'organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı yapmak' ve 'kara para aklamakla' suçlanıyor.
Martinez’in, aralarında Tutankhamun'un mezar taşının da bulunduğu tarihi eserlerin kaçakçılığının yapılmasına müdahil olduğu, 5 tarihi eserin menşei konusunda sahte sertifikalar hazırlanmasına göz yumduğu iddia ediliyor.
Temmuz 2018’de Yakın ve Orta Doğu'daki ülkelerden gelen yüzlerce tarihi eser hakkında kaçakçılık şüphesiyle ön soruşturma başlatılmıştı.