https://tr.sputniknews.com/20220526/melek-mosso-karanligi-ve-sapikligi-hayatimiza-sokmaya-calisiyorlar-ama-buna-asla-izin-vermeyecegim-1056707431.html

Melek Mosso: Karanlığı ve sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim

Melek Mosso: Karanlığı ve sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim

Isparta'daki konseri iptal edilen sanatçı Melek Mosso konuya ilişkin olarak, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T15:56+0300

2022-05-26T15:56+0300

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türkiye

melek mosso

isparta

konser

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İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak sanatçı Melek Mosso konserinin iptal edildiğini duyurdu.Karar Twitter hesabından tepki gösteren Mosso, şunları söyledi:"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki, karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz"

türkiye

isparta

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melek mosso, isparta, konser