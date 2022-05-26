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https://tr.sputniknews.com/20220526/melek-mosso-karanligi-ve-sapikligi-hayatimiza-sokmaya-calisiyorlar-ama-buna-asla-izin-vermeyecegim-1056707431.html
Melek Mosso: Karanlığı ve sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim
Melek Mosso: Karanlığı ve sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim
Isparta'daki konseri iptal edilen sanatçı Melek Mosso konuya ilişkin olarak, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:56+0300
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türkiye
melek mosso
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İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak sanatçı Melek Mosso konserinin iptal edildiğini duyurdu.Karar Twitter hesabından tepki gösteren Mosso, şunları söyledi:"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki, karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz"
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melek mosso, isparta, konser

Melek Mosso: Karanlığı ve sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim

15:56 26.05.2022 (güncellendi: 15:58 26.05.2022)
© DHAMelek Mosso
Melek Mosso - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© DHA
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Isparta'daki konseri iptal edilen sanatçı Melek Mosso konuya ilişkin olarak, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz" dedi.
İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı kuruluşlarının açıklamaları sonrası Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak sanatçı Melek Mosso konserinin iptal edildiğini duyurdu.
Karar Twitter hesabından tepki gösteren Mosso, şunları söyledi:
"Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var.Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki, karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz"
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