https://tr.sputniknews.com/20220526/menajeri-acikladi-mesut-ozil-gitmiyor-1056686257.html

Menajeri açıkladı: Mesut Özil gitmiyor

Menajeri açıkladı: Mesut Özil gitmiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan yıldızı Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili kararını menajeri açıkladı: Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Ayrılmak istemiyor... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T00:57+0300

2022-05-26T00:57+0300

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spor

mesut özil

fenerbahçe

futbol

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Fenerbahçe'nin bir türlü istenen performansı veremeyen, son olarak kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil cephesinden, transfer iddialarına ilk kez yanıt geldi.Mirror'a konuşan Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi."Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil" diyen Söğüt, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hala yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için gerekçe göremiyorum. 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer görünmüyor. Sanırım Türkiye'de emekli olmak istiyor."'Adil davranılmasını istiyorduk'Menajer Söğüt, tecrübeli futbolcunun Arsenal'den ayrılışına ilişkin ise şunları söyledi: "Diğer oyunculara olduğu gibi ona adil davranılmasını istiyorduk. Bizim için sürpriz bir karar oldu ve antrenör onu kadroda istemedi. Sözleşmesi bitene kadar kalmak istediğini her fırsatta söyledi ancak durum değişmedi. Ayrılmak bizim için en iyi opsiyondu.

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mesut özil, fenerbahçe, futbol