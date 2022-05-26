Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220526/menajeri-acikladi-mesut-ozil-gitmiyor-1056686257.html
Menajeri açıkladı: Mesut Özil gitmiyor
Menajeri açıkladı: Mesut Özil gitmiyor
Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan yıldızı Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili kararını menajeri açıkladı: Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Ayrılmak istemiyor... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:57+0300
2022-05-26T00:57+0300
spor
mesut özil
fenerbahçe
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b0d5159bfb07d2806bdd4f256a2b0d99.jpg
Fenerbahçe'nin bir türlü istenen performansı veremeyen, son olarak kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil cephesinden, transfer iddialarına ilk kez yanıt geldi.Mirror'a konuşan Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi."Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil" diyen Söğüt, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hala yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için gerekçe göremiyorum. 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer görünmüyor. Sanırım Türkiye'de emekli olmak istiyor."'Adil davranılmasını istiyorduk'Menajer Söğüt, tecrübeli futbolcunun Arsenal'den ayrılışına ilişkin ise şunları söyledi: "Diğer oyunculara olduğu gibi ona adil davranılmasını istiyorduk. Bizim için sürpriz bir karar oldu ve antrenör onu kadroda istemedi. Sözleşmesi bitene kadar kalmak istediğini her fırsatta söyledi ancak durum değişmedi. Ayrılmak bizim için en iyi opsiyondu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_f695ae738cb541d09bbffe68d149d602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mesut özil, fenerbahçe, futbol

Menajeri açıkladı: Mesut Özil gitmiyor

00:57 26.05.2022
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan yıldızı Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili kararını menajeri açıkladı: Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Ayrılmak istemiyor, herhangi bir transfer de görünmüyor.
Fenerbahçe'nin bir türlü istenen performansı veremeyen, son olarak kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil cephesinden, transfer iddialarına ilk kez yanıt geldi.
Mirror'a konuşan Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi.

"Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılması gündemde değil" diyen Söğüt, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'de ve Türkiye'de hala yapabileceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Başka bir takıma gitmesi için gerekçe göremiyorum. 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer görünmüyor. Sanırım Türkiye'de emekli olmak istiyor."

'Adil davranılmasını istiyorduk'

Menajer Söğüt, tecrübeli futbolcunun Arsenal'den ayrılışına ilişkin ise şunları söyledi: "Diğer oyunculara olduğu gibi ona adil davranılmasını istiyorduk. Bizim için sürpriz bir karar oldu ve antrenör onu kadroda istemedi. Sözleşmesi bitene kadar kalmak istediğini her fırsatta söyledi ancak durum değişmedi. Ayrılmak bizim için en iyi opsiyondu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала