https://tr.sputniknews.com/20220526/ozdag-tanriverdi-15-temmuz-oncesi-askeri-birlikleri-ele-gecirmek-icin-calisma-yaptiklarini-soyledi-1056691119.html

Özdağ: Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi askeri birlikleri ele geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi

Özdağ: Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi askeri birlikleri ele geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, “Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını, darbe... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T08:34+0300

2022-05-26T08:34+0300

2022-05-26T08:34+0300

politika

ümit özdağ

sadat a.ş

adnan tanrıverdi

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Sözcü'den Ruhat Mengi'ye SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ile ilgili konuşan Özdağ, “Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz öncesi birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını, darbe girişimi gecesi birliklerin önüne kamyonların çekilmesini kendilerinin düzenlediğini anlattı” dedi.Özdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:SADAT'la ilgili bir şey anlatacağım: Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'te oturuyorum, otobüse çağrıldık, otobüs kalktı, yanımda koruma polisi arkadaşla dururken Adnan Tanrıverdi geldi, “Merhaba” dedim, o da “Merhaba” dedi, sonra ben ona “Siz Özel Harp'teyken orada ‘isyan bastırma' ile ilgili bir bölüm vardı, o bölümün başındaydınız, 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vs'yi siz mi organize ettiniz” dedim. Gülümsedi, kabul ederek başını salladı, sonra sohbet devam etti ve “Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı, bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış” dedi, ben de “Allah Allah çok ilginç” dedim, sonra “Çalışmalar devam ediyor mu” diye sordum, “Ediyor” dedi, “Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde” dedim, “Zırhlı birliklerin durdurulmasıyla ilgili çalışmalar var” dedi, bazı şeyler anlattı bunları şu aşamada paylaşmak istemiyorum, uçakta ben 1-A'ya oturdum, o 1-F'ye oturdu, yerinden kalktı ve bana kartvizitini verdi “Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı” yazıyor. O yerine oturduktan sonra ben de ayıp olmasın diye kalktım kendi kartımı ona verdim, karta baktı ve elini alnına götürerek “Aaa Ümit Özdağ” diye bağırdı.'Beni AKP'li vekil sanıp açık konuşmuş'"Beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş" diyen Özdağ, "Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir" ifadelerini kullandı. Özdağ, "Yani 15 Temmuz öncesinde eğitimler yaptıklarını ve 15 Temmuz'da da aktif görev aldıklarını mı söylüyor? Yani FETÖ, SADAT'ın eğitim yaptığını haber almış" sorusuna şu cevabı verdi: "Birliklerin önüne belediye kamyonlarının çekilmesini kendisi düzenlemiş ve öncesinde de birliklerin ele geçirilmesiyle ilgili siviller tarafından çalışmalar yapıldığını söyledi.Evet, açıkça söylemedi ama onu kastetti. FETÖ'cüler bunu duymuşlar ve birliklerde tatbikata başlamışlar, kendisinin bana söylediği oydu."

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ümit özdağ, sadat a.ş, adnan tanrıverdi