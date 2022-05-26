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Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:32+0300
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türkiye
trakya
sağanak
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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trakya, sağanak, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

19:32 26.05.2022
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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