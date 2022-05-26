https://tr.sputniknews.com/20220526/trakyaya-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056713654.html

Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T19:32+0300

2022-05-26T19:32+0300

2022-05-26T19:32+0300

türkiye

trakya

sağanak

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli şekilde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

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trakya, sağanak, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü