https://tr.sputniknews.com/20220527/bulgaristana-acilan-hamzabeyli-sinir-kapisinda-31-kilometrelik-tir-kuyrugu-olustu-1056745448.html

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde bekleyen 1300 tır 31 kilometrelik... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T17:37+0300

2022-05-27T17:37+0300

2022-05-27T17:37+0300

türkiye

tir

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İstanbul'dan aldığı yükü Slovakya'ya götüren Mesut Yıldız, dün gece 23.00'ten bu yana sırada beklediğini söyledi.Bu soruna çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Türkiye'nin Avrupa ile ticareti yükseldi. Bu yükselmelere nazaran kapılar zayıf kalıyor." dedi.Romanya'ya yük götüren Mustafa Bozkurt da dünden bu yana sırada olduğunu belirterek, "Yolda sıkıntılar çekiyoruz. Normalde buradan 1 günde geçiyorduk. Kuyrukların bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

türkiye

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