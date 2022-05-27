https://tr.sputniknews.com/20220527/bursada-7-gun-boyunca-gosteri-ve-etkinlikler-yasaklandi-1056726820.html

Bursa’da 7 gün boyunca gösteri ve etkinlikler yasaklandı

Bursa’da 7 gün boyunca gösteri ve etkinlikler yasaklandı

Bursa'da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T02:41+0300

2022-05-27T02:41+0300

2022-05-27T02:43+0300

türkiye

bursa valiliği

eylem

toplantı

yürüyüş

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Bursa Valiliği, 26 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında 7 gün süre içerisinde her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı illerde yasa dışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonları protesto etmek amacıyla bazı illerimizde yasadışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet edildiği görülmüş olup, ilimizde de bu tür yasadışı eylemlerin düzenlenebileceği, provakatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem/etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasadışı eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden huzur ortamının, kamu düzeninin ve genel asayişin sekteye uğrayabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle;PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlara yönelik protesto amacı ile ilgili, İlimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler;İlimiz sınırları içerisinde (merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 27.05.2022 tarihi saat: 00.01’den 02.06.2022 tarihi saat: 23.59’a kadar 7 (yedi) gün süre ile yasaklanmıştır.

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bursa valiliği, eylem, toplantı, yürüyüş