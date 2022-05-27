https://tr.sputniknews.com/20220527/bursada-transfer-merkezinde-100-bin-euroluk-soygun-girisimi-1056727764.html

Bursa'da transfer merkezinde 100 bin euro'luk soygun girişimi

Bursa'da transfer merkezinde 100 bin euro'luk soygun girişimi

Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T06:56+0300

2022-05-27T06:56+0300

2022-05-27T06:56+0300

türkiye

bursa

banka

hırsızlık

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Dün saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu. Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı aldı. Kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

türkiye

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bursa, banka, hırsızlık