https://tr.sputniknews.com/20220527/bursada-transfer-merkezinde-100-bin-euroluk-soygun-girisimi-1056727764.html
Bursa'da transfer merkezinde 100 bin euro'luk soygun girişimi
Bursa'da transfer merkezinde 100 bin euro'luk soygun girişimi
Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T06:56+0300
2022-05-27T06:56+0300
2022-05-27T06:56+0300
türkiye
bursa
banka
hırsızlık
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Dün saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu. Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı aldı. Kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
türkiye
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bursa, banka, hırsızlık
Bursa'da transfer merkezinde 100 bin euro'luk soygun girişimi
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Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu.
Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı aldı. Kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.