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Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:13+0300
2022-05-27T09:13+0300
yaşam
türkiye
deprem
uzman
oğuz gündoğdu
fay hattı
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Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220517/afad-istanbulda-genis-capli-deprem-tatbikati-yapmaya-hazirlaniyor-1056429417.html
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türkiye, deprem, uzman, oğuz gündoğdu, fay hattı

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti

09:13 27.05.2022
© DHAOğuz Gündoğdu
Oğuz Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© DHA
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İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti.
Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent takıldı. Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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AFAD, İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapmaya hazırlanıyor
17 Mayıs, 09:05
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