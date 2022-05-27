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https://tr.sputniknews.com/20220527/hakan-ural-z-kusagi-oy-kullanmamali-1056732424.html
Hakan Ural: Z kuşağı oy kullanmamalı
Hakan Ural: Z kuşağı oy kullanmamalı
Eski oyuncu Hakan Ural, Z kuşağıyla ilgili, "Z kuşağı oy kullanmamalı. Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:59+0300
2022-05-27T11:59+0300
türkiye
hakan kural
z kuşağı
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Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, canlı yayında Z kuşağına yönelik açıklamalarda bulundu."Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlıklı sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence"
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hakan kural, z kuşağı

Hakan Ural: Z kuşağı oy kullanmamalı

11:59 27.05.2022
© Fotoğraf : YouTubeHakan Ural
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Eski oyuncu Hakan Ural, Z kuşağıyla ilgili, "Z kuşağı oy kullanmamalı. Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu?" yorumunda bulundu.
Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, canlı yayında Z kuşağına yönelik açıklamalarda bulundu.
"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlıklı sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence"
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