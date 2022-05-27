Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı

© İHA Binanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de sevindiğini dile getirdi. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınan bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.