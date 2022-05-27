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Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı
Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak bilinen Özel İdare binasının son sütunlarının yıkılışını da ilgiyle izledi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş, yıkım, фото

Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı

11:51 27.05.2022 (güncellendi: 12:12 27.05.2022)
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Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak bilinen Özel İdare binasının son sütunlarının yıkılışını da ilgiyle izledi.
© İHAKahramanmaraş’ta Şehir Meydanı projesi için yıkımına başlanan, yapısı ve boyasıyla ‘dünyanın en saçma binası’ olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası' - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş’ta Şehir Meydanı projesi için yıkımına başlanan, yapısı ve boyasıyla ‘dünyanın en saçma binası’ olarak adlandırılan Özel İdare İş Merkezi'nde yıkım işlemleri devam ediyor.
© İHABina, internet arama motoru Google'a 'dünyanın en saçma binası' yazılıp görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkıyordu. İş makinaları ile 18 katlı binanın çatısından başlanan yıkımda sona doğru gelindi.
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Bina, internet arama motoru Google'a 'dünyanın en saçma binası' yazılıp görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkıyordu. İş makinaları ile 18 katlı binanın çatısından başlanan yıkımda sona doğru gelindi.
© İHABinanın caddeye bakan kısmındaki dev kolonlar ise iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi. Yıllar önce binanın yapılışına şahit olan Kahramanmaraşlılar, binanın yıkılışını da merakla takip etti. Güzergahtan geçen vatandaşlar telefonlarının kameralarıyla binanın son fotoğraflarını çekti.
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Binanın caddeye bakan kısmındaki dev kolonlar ise iş makinalarının yardımıyla tek tek devrildi. Yıllar önce binanın yapılışına şahit olan Kahramanmaraşlılar, binanın yıkılışını da merakla takip etti. Güzergahtan geçen vatandaşlar telefonlarının kameralarıyla binanın son fotoğraflarını çekti.
© İHABinanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de sevindiğini dile getirdi. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınan bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Binanın yıkılışını izleyen vatandaşların kimisi üzülürken, kimisi de sevindiğini dile getirdi. Binanın yıkımının yaklaşık yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 1994 yılında iş merkezi olarak yapılan ve mimari yapısı ve renkleriyle dünyaca tanınan bina, kent merkezinin birçok noktasından da görülüyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin TL katkı sağlanacak.
© İHA / -Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan toplam 35 bin metrekare alana sahip bölgede eski adliye ve İl Emniyet Müdürlüğü binasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nin yıkımına da başlanmıştı.
Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'nın yüzde 80'i yıkıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / -
Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan toplam 35 bin metrekare alana sahip bölgede eski adliye ve İl Emniyet Müdürlüğü binasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nin yıkımına da başlanmıştı.
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