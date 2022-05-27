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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içinde
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içinde
CHP lideri, Kılıçdaroğlu, ABD'deki TURKEN'e para transferiyle ilgili yeni paylaşımlar yaparak "Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler"... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
bilal erdoğan
recep tayyip erdoğan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki TURKEN'e para transferiyle ilgili yeni paylaşımlar yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim" diyerek, şunları yazdı:'Transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan, Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var''Kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim'
https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglu-ensar-ve-turgevin-butun-kayitlarini-mahkemeye-isteyecegiz-1056690487.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, bilal erdoğan, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içinde

22:55 27.05.2022 (güncellendi: 23:04 27.05.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri, Kılıçdaroğlu, ABD'deki TURKEN'e para transferiyle ilgili yeni paylaşımlar yaparak "Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki TURKEN'e para transferiyle ilgili yeni paylaşımlar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla açıklamalarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim" diyerek, şunları yazdı:

'Transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan, Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var'

Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir.
Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan’da. ABD’nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak, yoksa paravan vakfa mı? Bu vakıf kimin Erdoğan?

'Kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim'

Aynı paravan kurum, çiftlik de satın alıyor. Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Senin dava açmanı bekliyordum, öncelikle kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim o davada.
Ayrıca 2021-2022 yıllarında ülkemizden bu paravana daha ne kadar para transfer edildiğini de soracağım. Malum bu bilgiyi hala gizliyor senin paravanlar. Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler. Şimdi kurmaylarını ara ve bu akşam aHaber’e koşmalarını söyle.
Buradan “Bu da rakam mı ki” diyen aklıevvellere sesleniyorum: Milletten çalınan 1 kuruş bile rakamdır ve haramdır! Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir -zaten onu herkes biliyor-, amacım bir para kaçırma sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir.
Bu paravan vakıflarla bir sistem kurulduğunda zaten rakamlar kaçınılmaz şekilde devasa hale gelir. Bu yüzden sistemi anlamak gerekir. 1 Lira'nın dahi çalınmasını önleyebilirsem, ben bununla gurur duyarım.
Son olarak şunu söylüyorum: İnsanımıza tepeden bakmaya son verin, insanımız o 1 Lira'ya bile muhtaç hale getirilmiştir. Bu milletin fakir fukarasından utanın. Utanın ve uyanın.
CHP lideri Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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