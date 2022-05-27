https://tr.sputniknews.com/20220527/kusadasi-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056726552.html
Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T02:26+0300
2022-05-27T02:26+0300
2022-05-27T02:26+0300
türkiye
kuşadası
düzensiz göç
göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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kuşadası, düzensiz göç, göçmen
Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.