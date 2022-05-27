https://tr.sputniknews.com/20220527/kusadasi-aciklarinda-20-duzensiz-gocmen-karaya-cikarildi-1056726552.html

Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T02:26+0300

2022-05-27T02:26+0300

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türkiye

kuşadası

düzensiz göç

göçmen

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

türkiye

kuşadası

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kuşadası, düzensiz göç, göçmen