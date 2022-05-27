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Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T02:26+0300
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kuşadası
düzensiz göç
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
türkiye
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kuşadası, düzensiz göç, göçmen

Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

02:26 27.05.2022
© Sahil Güvenlik KomutanlığıKuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Sahil Güvenlik Komutanlığı
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Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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