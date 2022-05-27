https://tr.sputniknews.com/20220527/musilaj-operasyonunda-263-supheli-gozaltina-alindi-1056731777.html

'Müsilaj Operasyonu'nda 263 şüpheli gözaltına alındı

'Müsilaj Operasyonu'nda 263 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonu'nda 263 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T11:36+0300

2022-05-27T11:36+0300

2022-05-27T11:47+0300

türkiye

operasyon

müsilaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056731835_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f21b81c40fbd1d89d0f6a010507831c1.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik dün 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatıldı. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde eş zamanlı 13 organize suç örgütüyle bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri ve aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı. 263 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu" tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, müsilaj