https://tr.sputniknews.com/20220527/ukrayna-askerleri-cocuk-parkini-bombaladi-bati-medyasi-rus-saldirisi-olarak-gosterdi-1056722980.html
Ukrayna askerleri çocuk parkını bombaladı, Batı medyası 'Rus saldırısı' olarak gösterdi
Ukrayna askerleri çocuk parkını bombaladı, Batı medyası 'Rus saldırısı' olarak gösterdi
Eski Fransız asker Adrien Bocquet, Ukrayna ordusu tarafından bir çocuk parkına yapılan saldırının Batılı gazetecilerce 'Rus saldırısı' olarak gösterildiğini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T00:45+0300
2022-05-27T00:45+0300
2022-05-27T00:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
dezenformasyon
bombaatar
bombardıman
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu devam ederken, Batı medyasının operasyonla ilgili dezenformasyon çalışmaları devam ediyor. Son olarak da, Ukraynalı askerlerin bombaatarla çocuk parkına yaptıkları saldırı görüntüleri, Batılı gazeteciler tarafından sözde Rus ordusunun bombardımanlarının sonuçlarını göstermek için kullanıldı. Eski Fransız asker Adrien Bocquet, Batılı medyanın Ukrayna’da çektiği mizanseni anlattı. Bocquet, gördüklerinin kendisini şaşkınlığa uğratarak başka haberlerinde de yalan söyleyip söylemedikleri konusunda soru işareti yarattığını söyledi.Bocquet, tanıklık ettiği anlara ilişkin şunları söyledi:"Kiev'in kuzeyindeydik, Galiba Çernobil ile Kiev bölgesi arasındaki bir yerde. Ukraynalı askerler ile birlikteydik. Ukraynalı askerler bomba atarlarla saldırı yaptılar. Ancak atılan mermiler, Ukraynalıların hedef aldıkları (anladığım kadarıyla Rusları hedef almışlar) noktaya değil, yüz metre ötede küçük bir parka düştü. Mermilerin düştüğü yerden geçerken bir röportaj çekimlerinin yapıldığını gördüm. İngilizce konuştukları için neler olduğunu öğrendim. Gazeteciler, 'Rusya'nın attığı mermilerin düştüğü yer işte burası. Meskun yere bombardıman yapıldı' dediler."
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ukrayna, rusya, dezenformasyon, bombaatar, bombardıman
Ukrayna askerleri çocuk parkını bombaladı, Batı medyası 'Rus saldırısı' olarak gösterdi
00:45 27.05.2022 (güncellendi: 00:48 27.05.2022) Abone ol
Eski Fransız asker Adrien Bocquet, Ukrayna ordusu tarafından bir çocuk parkına yapılan saldırının Batılı gazetecilerce 'Rus saldırısı' olarak gösterildiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu devam ederken, Batı medyasının operasyonla ilgili dezenformasyon çalışmaları devam ediyor.
Son olarak da, Ukraynalı askerlerin bombaatarla çocuk parkına yaptıkları saldırı görüntüleri, Batılı gazeteciler tarafından sözde Rus ordusunun bombardımanlarının sonuçlarını göstermek için kullanıldı.
Eski Fransız asker Adrien Bocquet, Batılı medyanın Ukrayna’da çektiği mizanseni anlattı. Bocquet, gördüklerinin kendisini şaşkınlığa uğratarak başka haberlerinde de yalan söyleyip söylemedikleri konusunda soru işareti yarattığını söyledi.
Bocquet, tanıklık ettiği anlara ilişkin şunları söyledi:
"Kiev'in kuzeyindeydik, Galiba Çernobil ile Kiev bölgesi arasındaki bir yerde. Ukraynalı askerler ile birlikteydik. Ukraynalı askerler bomba atarlarla saldırı yaptılar. Ancak atılan mermiler, Ukraynalıların hedef aldıkları (anladığım kadarıyla Rusları hedef almışlar) noktaya değil, yüz metre ötede küçük bir parka düştü. Mermilerin düştüğü yerden geçerken bir röportaj çekimlerinin yapıldığını gördüm. İngilizce konuştukları için neler olduğunu öğrendim. Gazeteciler, 'Rusya'nın attığı mermilerin düştüğü yer işte burası. Meskun yere bombardıman yapıldı' dediler."