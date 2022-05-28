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3 bin lira ödülü kazanabilmek için 15 metre börek yediler
3 bin lira ödülü kazanabilmek için 15 metre börek yediler
Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar kıyasıya yarıştı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T11:29+0300
2022-05-28T11:29+0300
yaşam
börek
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bursa
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Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, " Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.
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börek, yarışma, bursa

3 bin lira ödülü kazanabilmek için 15 metre börek yediler

11:29 28.05.2022
© İHA / 3 BİN LİRA ÖDÜLÜ KAZANABİLMEK İÇİN METRELERCE BÖREK YEDİLER (BURAK TÜRKER/BURSA-İHA)
3 BİN LİRA ÖDÜLÜ KAZANABİLMEK İÇİN METRELERCE BÖREK YEDİLER (BURAK TÜRKER/BURSA-İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA /
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Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar kıyasıya yarıştı.
Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.
Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi.
Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.
Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, " Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.
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