https://tr.sputniknews.com/20220528/3-bin-lira-odulu-kazanabilmek-icin-15-metre-borek-yediler-1056762152.html

3 bin lira ödülü kazanabilmek için 15 metre börek yediler

3 bin lira ödülü kazanabilmek için 15 metre börek yediler

Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar kıyasıya yarıştı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T11:29+0300

2022-05-28T11:29+0300

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yaşam

börek

yarışma

bursa

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Bursa'da düzenlenen 3 bin lira ödüllü börek yeme yarışmasında yarışmacılar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Birincinin 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yediği yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.Görükle'de bu yıl 7'incisi düzenlenen börek yeme yarışması büyük heyecana sahne oldu. Dünyanın bir çok ülkesinden yarışmacılar; en çok böreği yemek için kıyasıya mücadele verdi. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.Yarışmaya katılan Nijeryalı yarışmacı, " Hayatımda ilk kez böyle bir yarışmaya katıldım. Yarışmada 5 metre börek yiyebildim. Börek yerken çok zorlandım, çok keyifli bir yarışma oldu" diye konuştu.

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börek, yarışma, bursa