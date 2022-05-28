https://tr.sputniknews.com/20220528/ak-partili-mahir-unal-ifade-ozgurlugu-kisitlanmasin-diye-duzenlemeyi-yaptik-1056766087.html
AK Partili Mahir Ünal: İfade özgürlüğü kısıtlanmasın diye düzenlemeyi yaptık
AK Partili Mahir Ünal: İfade özgürlüğü kısıtlanmasın diye düzenlemeyi yaptık
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Sosyal Medya Yasası Teklifi'ne ilişkin, "İfade özgürlüğü kısıtlamasın" diye... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T15:13+0300
2022-05-28T15:13+0300
2022-05-28T15:15+0300
politika
mahir ünal
sosyal medya düzenlemesi
ak parti
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Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, ne gibi değişiklikler hayata geçecek? Dezenformasyona yönelik cezalar nasıl düzenlenecek? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtladı.Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:''Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avurpa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.Muhalefetin eleştirileriAnayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar.
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mahir ünal, sosyal medya düzenlemesi, ak parti
AK Partili Mahir Ünal: İfade özgürlüğü kısıtlanmasın diye düzenlemeyi yaptık
15:13 28.05.2022 (güncellendi: 15:15 28.05.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Sosyal Medya Yasası Teklifi'ne ilişkin, "İfade özgürlüğü kısıtlamasın" diye çalıştıklarını belirtti.
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklifle, ne gibi değişiklikler hayata geçecek? Dezenformasyona yönelik cezalar nasıl düzenlenecek? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtladı.
Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
''Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediliyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediliyorlar.
Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avurpa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamu barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Biaz eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi.
İfade hakkı, eleştiri ve basın özgürlüğü kısıtlanmasın diye böyle bir çalışma yapıyoruz.
Muhalefetin eleştirileri
Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor.
Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar.