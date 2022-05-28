https://tr.sputniknews.com/20220528/aksener-istifasini-istemisti-omer-aydan-aciklama-geldi-1056760168.html

Akşener istifasını istediği Ömer Ay: Kadınlara hakaret etmiş değilim

Akşener istifasını istediği Ömer Ay: Kadınlara hakaret etmiş değilim

Kadınlara yönelik açıklaması nedeniyle tepki çeken ve Meral Akşener tarafından istifası istenen İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, "Ben kadınlara hakaret... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T07:38+0300

2022-05-28T07:38+0300

2022-05-28T07:39+0300

politika

meral akşener

ömer ay

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Katıldığı bir programda henüz istifa etmediğini belirten Ay, “Henüz istifa etmedim ancak arkadaşlarla istişaremiz devam ediyor. Genel Başkanımız istifamızı istedi. Çok büyük bir mücadele veriyor. Genel başkanımızı asla üzmeyeceğim. Gerekirse istifa edeceğim. Ancak istifa etmek, İYİ Parti'yi bırakmak anlamına gelmez. Hala İYİ Parti İl Başkanıymış gibi çalışmaya devem edeceğim. Meydanı asla AK Partililere bırakmayacağım. İYİ Parti'yi Nevşehir'de birinci parti yapıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim” ifadesini kullandı."Ben kadınlara hakaret etmiş değilim. Ben erkeklerin birer cinsel obje olarak kullandıklarını anlatmaya çalıştım” diyen Ay, 'bütün kadınlara saygısını sunduğunu' söyledi.Ne demişti?Eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini, bir ilçe belediye başkanı ve şoförünün ise Yıldız isimli kadını paylaşamadığını söyleyen Ay, il özel idare başkanının dördüncü veya beşinci eşini aldığını dile getirmişti. Ay, “Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizilerine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız” demişti.

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meral akşener, ömer ay