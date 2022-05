https://tr.sputniknews.com/20220528/aliyev-turkiye-ile-azerbaycanin-birligi-halklarimiz-icin-baslica-yol-haritasidir-1056768429.html

Aliyev: Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır

Aliyev: Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya için de çok önemli... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T16:50+0300

2022-05-28T16:50+0300

2022-05-28T16:50+0300

politika

ilham aliyev

azerbaycan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056761511_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d445aa6f6fbd85f85cf0d69007bac6fe.jpg

Aliyev, Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu.Azerbaycan'ın "Bağımsızlık Günü"nün en değerli bayram olduğunu belirten Aliyev, "Bu bayramı çifte bayram eden aziz kardeşimin burada olması." ifadesini kullandı.Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.Azerbaycan halkının 104 yıl önce Müslüman doğunun ilk cumhuriyetini kurduğunu fakat bağımsızlığın sadece 2 yıl sürdüğünü hatırlatan Aliyev, "1990'lı yılların başında bağımsızlık yeniden kazanıldı. Artık 30 yıldır bağımsız olarak yaşıyoruz. Bu 30 yılda bizim yanımızda her zaman Türk kardeşlerimiz oldu. Bu desteği 30 yılda her zaman hissettik bugün de hissediyoruz. Bugün, Türkiye ile Azerbaycan yine beraberdir." diye konuştu.Aliyev, iki hafta önce Rize'de Erdoğan'la görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:"İyi günde de kötü günde de her zaman birbirimizin yanındayız. Öyle yapmalıyız ve öyle yapacağız ki ileride ancak iyi günler olsun. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya için de çok önemli etkendir. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar inançla birlikte adımlarsa bölgemizde barış ve istikrar o kadar güçlü olacaktır. Bunu biz ve tüm dünya 2. Karabağ Savaşı'nda gördü."Erdoğan'la geçen yıl 15 Haziran'da Şuşa'da imza attıkları beyanname ile ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkardıklarını belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu müttefiklik, kendisini her alanda gösteriyor. Siyasette, ekonomide, enerjide, ulaşımda, kültürde, eğitimde...TEKNOFEST de bizim birliğimizin göstergelerinden biridir. TEKNOFEST, bilim, gelişim ve teknoloji bayramıdır. TEKNOFEST'e katılan gençlerin, bu tarihi günü her zaman hatırlayacaklarından eminim. Birkaç gün birlikte olan Türkiye ve Azerbaycan gençleri, artık bir aile gibi birbirlerine yakın oldu ve gelecekte de birbirlerine yakın olacaklarından eminim."Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da Bakü'de TEKNOFEST'e katıldığını aktararak, "Aziz Sancar'la son görüşmemi hatırlıyorum. Bana, 'Şuşa'ya gitmeyi her zaman arzu ettiğini' söylemişti. Şuşa'ya gitti ve dedi ki 'hayatta tüm istediklerime eriştim.' Bu, bizi de mutlu etti. Aziz Sancar hem alim hem vatandaş hem Türkçü hem de vatansever olarak gençlere örnektir. Gençler, Aziz Sancar'ı örnek almalıdır." diye konuştu.Konuşmasında, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı da selamlayan Aliyev, "Selçuk Bey ve Bayraktar ailesi, tüm dünyada ünlü bir ailedir. 2. Karabağ Savaşı'nda meşhur Bayraktar SİHA'ların rolünü şimdi dünyada bilmeyen yok. Selçuk Bey, gençler için de güzel örnektir. Bizim gençlerimizin de Selçuk Bey gibi olmaya çalışacağından eminim." ifadesini kullandı.

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilham aliyev, azerbaycan, türkiye