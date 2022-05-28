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https://tr.sputniknews.com/20220528/basindan-vurulan-kasap-oldu-katil-babasi-cikti-1056763969.html
Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı
Bursa’da iş yerinde başından vurulan Serkan Temel, hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belirlenen gencin babası Recep Temel, gözaltına alındı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T12:33+0300
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kasap
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi.Kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu.Başından yaralanan Serkan Temel(31) kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel’in babası Recep Temel(55) olduğunu saptadı. Baba gözaltına alındı.Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, “Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.
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Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı

12:33 28.05.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© İHA
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Bursa’da iş yerinde başından vurulan Serkan Temel, hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği belirlenen gencin babası Recep Temel, gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi.
Kasap dükkanı işleten Serkan Temel, iş yerinde tabancayla tek el ateş edilerek vuruldu.
Başından yaralanan Serkan Temel(31) kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temel, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin Serkan Temel’in babası Recep Temel(55) olduğunu saptadı. Baba gözaltına alındı.
Recep Temel, emniyetteki ilk ifadesinde, “Oğlumla iş yerinde otururken uyuşturucu kullanmaması konusunda onu uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Ben de korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş" dedi.
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