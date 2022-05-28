https://tr.sputniknews.com/20220528/istanbul-valiliginden-yarin-icin-toplu-ulasim-araclari-kullanilmasi-onerisi-1056771025.html

İstanbul Valiliği'nden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi

İstanbul Valiliği'nden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi

İstanbul Valiliği'nce, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T19:27+0300

2022-05-28T19:27+0300

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istanbul

istanbul valiliği

toplu taşıma

türkiye

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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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istanbul, istanbul valiliği, toplu taşıma