Prof. Dr. Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: En az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz

'Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl’de 4.1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu Fay Zonunda. Bu zonda en ez 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle'