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Prof. Dr. Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: En az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: En az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, dün Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini açıkladı. 28.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
bingöl
naci görür
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dün 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yedisu ilçesinde dün saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı'Depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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deprem, bingöl, naci görür

Prof. Dr. Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: En az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz

20:51 28.05.2022
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
© DHA
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Prof. Dr. Naci Görür, dün Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini açıkladı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dün 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yedisu ilçesinde dün saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı'
Depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl’de 4.1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki Yedisu Fay Zonunda. Bu zonda en ez 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle'
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