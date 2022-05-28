https://tr.sputniknews.com/20220528/sivasli-ogrenciler-mayin-robotu-gelistirdi-ismi-kangal-1056761941.html

Sivaslı öğrenciler mayın robotu geliştirdi: 'İsmi Kangal'

Sivaslı öğrenciler mayın robotu geliştirdi: 'İsmi Kangal'

Sivas Ulusal Robot Yarışması kapsamında askerleri mayın tuzaklarından koruyan bir robot, ortaokul öğrencileri tarafından geliştirildi. Öğrenciler... 28.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-28T11:03+0300

2022-05-28T11:03+0300

2022-05-28T11:03+0300

yaşam

robot

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kangal

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savunma

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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Ulusal Robot Yarışması (Sİ-RO) 3 ülke, 67 ilden 2911 yarışmacıyı ağırladı. Üç gün süren ve finali yapılan yarışmalarda yapay zeka ürünleri ve robotlar yarıştı. O robotlardan biri de 'Kangal-1' isimli arama-kurtarma ve mayın aracıydı.Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından tasarlanan robot, metal paletleri sayesinde her türlü arazi koşullarında yol alabiliyor. Üzerindeki kamera ve ses alıcılar ile arazide topladığı verileri merkeze aktarıyor, sensor ve detektörleri sayesinde de toprak altındaki mayınları tespit ederek askerleri güvenlik sağlıyor.'Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir'Projede görevli Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Gülmez, tasarladıkları robota Kangal köpeklerine benzer özellikler yüklendiği için Kangal ismini verdiklerini belirtip, “Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile hazırladığımız robot, İHA’lar gibi insansız olarak tehlikeli arazilerde bilgi toplayarak merkeze aktarabiliyor. Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Üzerinde kamerası, ses alıcıları ve sensörler bulunuyor. Bu özellikleri ile mayın aramada da kullanılabilir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220504/bilim-insanlari-gelistirdi-yemekleri-tadan-robot-robochef-1056079808.html

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robot, sivas, kangal, mayın, il milli eğitim müdürlüğü, yarışma, iha, savunma