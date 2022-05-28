https://tr.sputniknews.com/20220528/sivasli-ogrenciler-mayin-robotu-gelistirdi-ismi-kangal-1056761941.html
Sivaslı öğrenciler mayın robotu geliştirdi: 'İsmi Kangal'
Sivaslı öğrenciler mayın robotu geliştirdi: 'İsmi Kangal'
Sivas Ulusal Robot Yarışması kapsamında askerleri mayın tuzaklarından koruyan bir robot, ortaokul öğrencileri tarafından geliştirildi. Öğrenciler... 28.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-28T11:03+0300
2022-05-28T11:03+0300
2022-05-28T11:03+0300
yaşam
robot
sivas
kangal
mayın
il milli eğitim müdürlüğü
yarışma
iha
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056761916_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_843a5ce6891bc4de57e62a8d5aaa7d06.jpg
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Ulusal Robot Yarışması (Sİ-RO) 3 ülke, 67 ilden 2911 yarışmacıyı ağırladı. Üç gün süren ve finali yapılan yarışmalarda yapay zeka ürünleri ve robotlar yarıştı. O robotlardan biri de 'Kangal-1' isimli arama-kurtarma ve mayın aracıydı.Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından tasarlanan robot, metal paletleri sayesinde her türlü arazi koşullarında yol alabiliyor. Üzerindeki kamera ve ses alıcılar ile arazide topladığı verileri merkeze aktarıyor, sensor ve detektörleri sayesinde de toprak altındaki mayınları tespit ederek askerleri güvenlik sağlıyor.'Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir'Projede görevli Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Gülmez, tasarladıkları robota Kangal köpeklerine benzer özellikler yüklendiği için Kangal ismini verdiklerini belirtip, “Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile hazırladığımız robot, İHA’lar gibi insansız olarak tehlikeli arazilerde bilgi toplayarak merkeze aktarabiliyor. Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Üzerinde kamerası, ses alıcıları ve sensörler bulunuyor. Bu özellikleri ile mayın aramada da kullanılabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/bilim-insanlari-gelistirdi-yemekleri-tadan-robot-robochef-1056079808.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056761916_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d992ffac43f8c3a0694b2d4c2c87b688.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
robot, sivas, kangal, mayın, il milli eğitim müdürlüğü, yarışma, iha, savunma
Sivaslı öğrenciler mayın robotu geliştirdi: 'İsmi Kangal'
Abone ol
Sivas Ulusal Robot Yarışması kapsamında askerleri mayın tuzaklarından koruyan bir robot, ortaokul öğrencileri tarafından geliştirildi. Öğrenciler, geliştirdikleri robota dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak bilinen 'Kangal' ismini verdi.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sivas Ulusal Robot Yarışması (Sİ-RO) 3 ülke, 67 ilden 2911 yarışmacıyı ağırladı. Üç gün süren ve finali yapılan yarışmalarda yapay zeka ürünleri ve robotlar yarıştı. O robotlardan biri de 'Kangal-1' isimli arama-kurtarma ve mayın aracıydı.
Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri tarafından tasarlanan robot, metal paletleri sayesinde her türlü arazi koşullarında yol alabiliyor. Üzerindeki kamera ve ses alıcılar ile arazide topladığı verileri merkeze aktarıyor, sensor ve detektörleri sayesinde de toprak altındaki mayınları tespit ederek askerleri güvenlik sağlıyor.
'Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir'
Projede görevli Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Gülmez, tasarladıkları robota Kangal köpeklerine benzer özellikler yüklendiği için Kangal ismini verdiklerini belirtip, “Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile hazırladığımız robot, İHA’lar gibi insansız olarak tehlikeli arazilerde bilgi toplayarak merkeze aktarabiliyor. Depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabilir. Üzerinde kamerası, ses alıcıları ve sensörler bulunuyor. Bu özellikleri ile mayın aramada da kullanılabilir” dedi.