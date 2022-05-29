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İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde program düzenledi. Sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu, namazı da... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
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фото, istanbul'un fethi, ayasofya, ali erbaş

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü: Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

08:40 29.05.2022
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde program düzenledi. Sabah namazı öncesinde Fetih Suresi okundu, namazı da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
© AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Camisi’nde sabah namazı programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Camisi’nde sabah namazı programına katıldı. - Sputnik Türkiye
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© AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya Camisi’nde sabah namazı programına katıldı.

© AA

Fetih Suresi ve sabah namazının ardından cemaate hitap eden Erbaş, fethin yıl dönümünde fetihle camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi’nde olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı.

Fetih Suresi ve sabah namazının ardından cemaate hitap eden Erbaş, fethin yıl dönümünde fetihle camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi’nde olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Fetih Suresi ve sabah namazının ardından cemaate hitap eden Erbaş, fethin yıl dönümünde fetihle camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi’nde olmanın çok anlamlı olduğunu anlattı.

© AA

Erbaş “Cenabı Hak, fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete, bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi Rabbimizin mağfiretine açsın inşallah” dedi.

Erbaş “Cenabı Hak, fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete, bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi Rabbimizin mağfiretine açsın inşallah” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Erbaş “Cenabı Hak, fethi nasıl 569 sene önce bu ümmete, bu millete nasip ettiyse bundan sonra da gönüllerimizi Rabbimizin mağfiretine açsın inşallah” dedi.

© AA

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yüzlerce vatandaş katıldı

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yüzlerce vatandaş katıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile yüzlerce vatandaş katıldı

© AA

Program duaların ardından sona erdi.

Program duaların ardından sona erdi. - Sputnik Türkiye
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© AA

Program duaların ardından sona erdi.

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