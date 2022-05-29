https://tr.sputniknews.com/20220529/acik-giyinmek-yasaktir-yazisi-bulunan-kafeye-sortla-giren-genc-kiz-kovuldu-1056794749.html
'Açık giyinmek yasaktır’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız dışarı çıkarıldı
'Açık giyinmek yasaktır’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız dışarı çıkarıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T23:38+0300
2022-05-29T23:38+0300
2022-05-29T23:47+0300
şort
şortlu kız
şortlu kadın
kafe
türkiye
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056794724_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9abd12164b87188994a883bbbf539b91.jpg
Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede ismi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede kullanıcılar tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.'Saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır'Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056794724_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_61660a39124c4fc62bf0affc368b1d52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şort, şortlu kız, şortlu kadın, kafe, kocaeli
'Açık giyinmek yasaktır’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız dışarı çıkarıldı
23:38 29.05.2022 (güncellendi: 23:47 29.05.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı. Kafe sahipleri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada özür dileyerek, olayı gerçekleştiren personelin işine son verildiğini belirtti.
Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede ismi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede kullanıcılar tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.
'Saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır'
Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi.