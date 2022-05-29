https://tr.sputniknews.com/20220529/acik-giyinmek-yasaktir-yazisi-bulunan-kafeye-sortla-giren-genc-kiz-kovuldu-1056794749.html

'Açık giyinmek yasaktır’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız dışarı çıkarıldı

'Açık giyinmek yasaktır’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız dışarı çıkarıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak’ yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T23:38+0300

2022-05-29T23:38+0300

2022-05-29T23:47+0300

şort

şortlu kız

şortlu kadın

kafe

türkiye

kocaeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056794724_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9abd12164b87188994a883bbbf539b91.jpg

Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede ismi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede kullanıcılar tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.'Saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır'Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şort, şortlu kız, şortlu kadın, kafe, kocaeli