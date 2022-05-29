https://tr.sputniknews.com/20220529/ak-partili-ozhaseki-kasabalari-idare-edemeyecek-adamlar-cumhurbaskani-adayiyim-diye-geziyorlar-1056790297.html

AK Partili Özhaseki: Kasabaları idare edemeyecek adamlar, 'cumhurbaşkanı adayıyım' diye geziyorlar

AK Partili Özhaseki: Kasabaları idare edemeyecek adamlar, 'cumhurbaşkanı adayıyım' diye geziyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hırslarına bakarsanız, kasabaları idare edemeyecek adamlar, 'cumhurbaşkanı adayıyım' diye tafra satıp... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T17:56+0300

2022-05-29T17:56+0300

2022-05-29T17:56+0300

politika

türkiye

mehmet özhaseki

ak parti

seçim

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Karapınar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonunun açılışına katılan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının hizmet belediyeciliği ve eser siyaseti olduğunu söyledi.Türkiye'de sosyal belediyecilik anlayışını inşa ettiklerini ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına "En önemli yapacağınız iş insanımızın gönlünü kazanmaktır. İnsanımızın gönlünü almaktır" dediğini hatırlatarak, belediye başkanlarının da yıllardır bunu gerçekleştirdiğini vurguladı.Özhaseki, son dönemde başka bir belediyecilik anlayışının daha ortaya çıkmaya başladığına işaret ederek, "O da hiçbir şey yapmadan, hizmet etmeden algı belediyeciliği. Algı nedir, olmayanı olmuş gibi var olmayanı varmış gibi, yapılmayanı da yapılmış gibi göstererek hayata devam etmektir. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de ve Antalya'da belediye başkanlarımızın ne yazık ki hizmet etmeye niyetleri yok. Bir şey bildikleri de yok, yaptıkları da yok. Ancak dehşet derecede bir algı operasyonuyla vakit geçiriyorlar. Bunu söylerken boş bir söz olarak, karşı bir partili olarak söylemiyorum." diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl sadece bu algı operasyonları için ajanslara 845 milyon lira ödediğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:'Ağlak ağlak gezmeyi sevdiler ama iş yapmaya niyetleri yok'Özhaseki, bazı belediye başkanlarının algı operasyonunu sevdiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Dertleri ne? Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'Muhalefet partilerinin "Cumhur İttifakı olmasın. Recep Tayyip Erdoğan iş başından gitsin de ne olursa olsun" düşüncesiyle hareket ettiğini dile getiren Özhaseki, "Böyle bir şey olabilir mi? Birbirine benzemez adamlar, sokakta görse selamlaşmayacak adamlar, akşam birbirini telefonla arayıp, oturup bir kahve içmeyecek adamlar, bir masanın etrafında bir araya geliyorlar. Dertleri ne? Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Siz ne yapacaksınız? Yapacakları bir şey de yok ama siz gidin. Bu kadar muhalifin, istemezükçünün olduğu bir yerden asla bir medeniyet doğmaz. Hiçbir konuda birliktelikleri olmayan, birbirleriyle yolda karşılaşsa selam vermeyecek adamların Türkiye'ye faydasının olacağını da zannetmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.Konuşmaların ardından Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a tablo hediye etti.Konuşmaların ardından protokol tarafından 480 metrekare taban alanı üzerine iki kat olarak tasarlanan ve 7 doktor muayene odası, 2 tıbbi müdahale odası, 3 gebe izleme ve aile planlama odası, 2 aşı ve çocuk izleme odası bulunan aile sağlığı merkezinin açılış kurdelesi kesildi.Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

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türkiye, mehmet özhaseki, ak parti, seçim