Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220529/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-ikili-gorusecek-zelenskiy-gorusmeye-katilmayacak-1056791985.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak
Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ikili görüşeceğini açıkladı. Peskov'un açıklamasına göre Ukrayna... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T21:26+0300
2022-05-29T21:31+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna krizi
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157968_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_2a43ae9c690f05df33f338eca30ca054.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesine Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in katılmayacağını söyledi ve “(Görüşme için) format iki taraflı olarak belirlendi” dedi.Erdoğan daha önce, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin Putin ve Zelenskiy ile pazartesi günü telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220529/erdogan-terore-destek-veren-ulkelerin-kesinlikle-natoya-girmesine-biz-evet-diyemeyiz-1056786060.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157968_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b9d7f92fcc405816965ac423a52cd2d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak

21:26 29.05.2022 (güncellendi: 21:31 29.05.2022)
© POOL / Fotoğraf bankasına girPutin'in Erdoğan ile görüşmesi
Putin'in Erdoğan ile görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
© POOL
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ikili görüşeceğini açıkladı. Peskov'un açıklamasına göre Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmeye katılmayacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesine Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in katılmayacağını söyledi ve “(Görüşme için) format iki taraflı olarak belirlendi” dedi.
Erdoğan daha önce, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin Putin ve Zelenskiy ile pazartesi günü telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
POLİTİKA
Erdoğan: Pazartesi Rusya ve Ukrayna ile telefon görüşmelerim olacak
14:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала