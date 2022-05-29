https://tr.sputniknews.com/20220529/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-ikili-gorusecek-zelenskiy-gorusmeye-katilmayacak-1056791985.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak

Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ikili görüşeceğini açıkladı. Peskov'un açıklamasına göre Ukrayna... 29.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-29T21:26+0300

2022-05-29T21:26+0300

2022-05-29T21:31+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

ukrayna krizi

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157968_0:0:3323:1870_1920x0_80_0_0_2a43ae9c690f05df33f338eca30ca054.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesine Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in katılmayacağını söyledi ve “(Görüşme için) format iki taraflı olarak belirlendi” dedi.Erdoğan daha önce, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin Putin ve Zelenskiy ile pazartesi günü telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220529/erdogan-terore-destek-veren-ulkelerin-kesinlikle-natoya-girmesine-biz-evet-diyemeyiz-1056786060.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy