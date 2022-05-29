https://tr.sputniknews.com/20220529/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-ikili-gorusecek-zelenskiy-gorusmeye-katilmayacak-1056791985.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak
Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ikili görüşeceğini açıkladı. Peskov'un açıklamasına göre Ukrayna... 29.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-29T21:26+0300
2022-05-29T21:26+0300
2022-05-29T21:31+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesine Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in katılmayacağını söyledi ve “(Görüşme için) format iki taraflı olarak belirlendi” dedi.Erdoğan daha önce, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin Putin ve Zelenskiy ile pazartesi günü telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220529/erdogan-terore-destek-veren-ulkelerin-kesinlikle-natoya-girmesine-biz-evet-diyemeyiz-1056786060.html
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Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın ikili görüşecek, Zelenskiy görüşmeye katılmayacak
21:26 29.05.2022 (güncellendi: 21:31 29.05.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ikili görüşeceğini açıkladı. Peskov'un açıklamasına göre Ukrayna lideri Zelenskiy görüşmeye katılmayacak.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesine Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in katılmayacağını söyledi ve “(Görüşme için) format iki taraflı olarak belirlendi” dedi.
Erdoğan daha önce, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin Putin ve Zelenskiy ile pazartesi günü telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini söylemişti.