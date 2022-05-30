https://tr.sputniknews.com/20220530/7-yasindaki-kizin-vucudu-mr-cekiminde-yandi-aile-hastane-yonetimine-dava-acti-1056799733.html

7 yaşındaki kızın vücudu MR çekiminde yandı, aile hastane yönetimine dava açtı

7 yaşındaki kızın vücudu MR çekiminde yandı, aile hastane yönetimine dava açtı

Elçin ve Burak Küçüksorgulu çifti, MR çekimi sırasında 7 yaşındaki kızları Elif’in sağ el ve kolunun yandığını iddia ederek hastane yönetimi ve 3 şirketten... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T07:40+0300

2022-05-30T07:40+0300

2022-05-30T07:40+0300

türkiye

mr

hastane

yanık

dava

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, bankacı Elçin ve Burak Küçüksorgulu çiftinin 7 yaşındaki kızları Elif, ayağındaki aşil gerginliği nedeniyle Kadıköy Kızıltoprak’taki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Doktorların yaptığı muayene sonucu küçük Elif’e MR çekilmesine karar verildi. Elçin Küçüksorgulu, 11 Haziran 2021 tarihinde MR çekilmesi için kızı Elif’i hastaneye getirdi. MR çekiminin yapıldığı odaya alınan küçük Elif’e anestezi uygulandı. İddiaya göre yaklaşık 45 dakika MR odasında kalması beklenen küçük Elif, iki saat odadan çıkmayınca anne Elçin Küçüksorgulu panikledi. Çaresiz kalan anneye, kızının sağlık durumuyla ilgili hiç kimse tarafından bilgi verilmedi. MR çekiminden çıkartılan küçük Elif’i odaya aldıklarında eli ve kolunun sargılı olduğu görüldü. Anne Elçin Küçüksorgulu, doktorun pansuman için sargıyı açtığında kızının sağ baş parmak ve orta parmakları ile kolunun ağır bir şekilde yaralandığını görünce fenalaştı.2 ameliyat daha olacakKüçük Elif’in anestezi uygulandığı sırada uykudayken MR cihazında meydana gelen çekim sırasında yanarak yaralandığını dava dilekçesinde anlatan ailenin avukatı, “Hastane yönetimi, olayın nasıl yaşadığına dair anne Elçin Küçüksorgulu’ya hiçbir açıklama yapmamıştır. Olayın meydana gelişini gizleme çabası içine giren hastane yönetimi, anne ve küçük kızı hastanede birkaç saat beklettikten sonra ertesi gün pansuman için gelmeleri gerektiğini söyleyerek eve göndermiştir. Hastane raporunda da olayın MR Çekimi sırasında yaşandığı belirtilmiştir. Yaşadığı olay nedeniyle küçük Elif, elinden ve kolundan ameliyat olmuştur. Doktorlar, Elif’in önümüzdeki dönemde de en az iki ameliyat olması gerektiğini bildirmiştir” dedi.'Psikolojisi bozuldu'Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dava dilekçesinde belirten avukat, “Savcılık, olaydan sorumlu 4 kişi hakkında ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştır. Savcılık dosyasındaki raporda, hastanedeki MR cihazının sürekli arızalandığı tespit edilmiştir. Davalı hastane ile 3 şirketin kusurlu hizmeti ve haksız fiilleri nedeniyle küçük Elif’in baş parmağı ve işaret parmağı arasında kalan bölge, kemiğe kadar yanmış, yapılan ameliyat ile bölgeye doku nakli yapılmış ve tel takılmıştır. Aileye, küçük çocuğun sağ baş parmağının küçük kalacağı söylenmiştir. Birinci sınıfa giden küçük Elif, okulda kalem tutmakta zorlanmış, kendisini diğer arkadaşlarıyla kıyaslayarak ‘Anne benim elim neden onlar gibi değil’ diyerek sürekli ağlamıştır. Psikolojisi bozulan küçük çocuk, yaşama küsmüştür. 10 bin lira maddi, 1 milyon 500 bin lira da manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.

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mr, hastane, yanık, dava