https://tr.sputniknews.com/20220530/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-kocasi-tutuklandi--1056798407.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kocası tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kocası tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi, Cumartesi gecesi uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı iddiasıyla tutuklandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T04:56+0300

2022-05-30T04:56+0300

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nancy pelosi

dünya

eş

tutuklanma

abd temsilciler meclisi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi, Cumartesi gecesi uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı gerekçesiyle Kaliforniya'daki Napa County bölgesinde tutuklandı. 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin alkollü araç kullanmak ve kanında 0.08'in üstünde tespit edilen alkol seviyesiyle araç kullanma suçlamalarıya ceza evine gönderildiği bildirildi. Cumartesi günü yerel saatle 23.44 civarında tutuklanan Pelosi'nin Pazar sabahı saat 04.13 ile 07.26 arasında ceza evinde kaldığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuklama kayıtlarına göre Pelosi'nin iki suçlama için kefalet ücretinin 5 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi. ABD basınına göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün konuşmacı olarak katıldığı bir tören sırasında eşi Paul Pelosi'nin tutuklanmasına ilişkin konuşmaktan kaçındı. Ülkenin Güney Doğusundaki Brown Üniversitesinde konuşmacı olan Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı açıklamada, "Konuşmacı, kendisi Doğu Sahili'ndeyken meydana gelen bu özel mesele hakkında yorum yapmayacak" dedi.

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nancy pelosi, eş, tutuklanma, abd temsilciler meclisi