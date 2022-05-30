https://tr.sputniknews.com/20220530/besiktas-yazar-musveddesi-cem-kucuku-siddetle-kiniyoruz-1056809173.html

Beşiktaş: Yazar müsveddesi Cem Küçük'ü şiddetle kınıyoruz

Beşiktaş: Yazar müsveddesi Cem Küçük'ü şiddetle kınıyoruz

Beşiktaş Spor Kulübü, "Siyaset isterse Beşiktaş’ı bir günde bitirir; Beşiktaş kalmaz ortada" diyen Cem Küçük için, 'gazeteci müsveddesi' ifadesini kullandı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T13:37+0300

2022-05-30T13:37+0300

2022-05-30T13:40+0300

beşiktaş

spor

cem küçük

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TGRT'de dün yayımlanan 'Stüdyoda Futbol' programında siyaset, futbol ve vergi indirimi tartışması yaşandı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, "Bütün takımlara yapılıyor. İndiriyorsa siyasetin dediğini yaparsın. Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada. Siyaset isterse Beşiktaş’ı bir günde bitirir; bir telefon işi bitirir, Beşiktaş kalmaz ortada" dedi.Cem Küçük'ün bu sözleri, Beşiktaş Kulübü'nün tepkisine neden oldu. Küçük sözlerine yazılı açıklamayla yanıt veren Beşiktaş, sporda şiddet yasası kapsamında savcıları göreve çağırdı.'Askıda Akıl kampanyası başlatılmalı'Küçük'ün 'provokatif yorumlarının muhatap alınmayacağı' belirtilen açıklamada şöyle denildi:"29 Mayıs 2022 Pazar günü TGRT’de yayınlanan Stüdyoda Futbol Programı’nda şuursuzca haddini aşarak 'Siyaset isterse Beşiktaş’ı bitirir' ifadelerini kullanarak yorum yapan gazeteci, yazar müsveddesi Cem Küçük’ü şiddetle kınıyor, camiamızın bu ve benzeri akıl yoksunu, provokatif yorumları muhattap kabul etmeyeceğini biliyoruz. Siyaset ve spor ile ilgili bilgisi olmadan her iki alanda da fikri olan bu cahillerin ekonomik çıkar uğruna ceplerini doldurmak için hadlerini aştıkları açıktır.Akıl ve izandan yoksun, birilerinin adını kullanarak gazetecilik yaptığını sanan provokatörler bilmelidir ki önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü ile birlikte Beşiktaş’ın 120. kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağız.6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği önleyici yasanın toplum huzurunu bozmaya yönelik çalışan sözde tv yorumcusu için de uygulanması konusunda savcıları göreve davet ediyoruz. Zira Beşiktaş camiası bu ve benzeri laf ebelerinin soytarılıklarıyla reyting taklaları atacağı bir yer değildir. Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur.Devletimizin ilgili kurumlarıyla her mükellefine gösterdiği duyarlılığın ve desteğin bir örneği olarak hiçbir ayrıcalık olmadan tarafımıza uyguladığı vergi indirimini alışık oldukları üsluplarıyla el koyma hadsizliğine vardıracak kadar akıl tutulması yaşayan bu kişi için 'askıda akıl' kampanyası başlatılmasıyla, bu sayede belki de doğru düşünebileceği bir aklın kendisine bulanması sağlanacak, böylece önce düşünmeyi sonra doğru düşünmeyi öğrenebilecektir.Türk spor kamuoyuna bu vesile tekrar hatırlatmak isteriz ki; BEŞİKTAŞ BİTMEZ!"

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beşiktaş, cem küçük