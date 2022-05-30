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Damada düğününde 55 kilogramlık madeni para takıldı: 'Bozdur bozdur harca'
Damada düğününde 55 kilogramlık madeni para takıldı: 'Bozdur bozdur harca'
Aydın'ın İncirliova ilçesinde dört arkadaş, düğünde damada 55 kilogram ağırlığında madeni para verdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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İlçede esnaflık yapan Cihan Eroğlu ile Cansu Akkurt, kır bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.Damadın arkadaşları Necati Kaman, Şahin Madan, Volkan Aytekin ile Levent Aytürk, takı merasimi bittikten sonra sahneye el arabası içerisinde 50 kuruş ile 1 liralık madeni para bulunan 4 çuvalla geldi. Üzerinde "Bozdur bozdur harca" ile "Harca harca bitmez" yazısı da bulunan el arabasıyla sahnede tur atan arkadaş grubu, gelin ve damat ile birlikte oyun oynadı.Geçen yıl da benzer şakayı arkadaşına yaptığını ifade eden Eroğlu, "Aslında böyle bir şey bekliyordum. Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik banknot dolamıştık. Bu sene onlar bana birlik olarak geri döndü. Şaşkınım şu an. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum. Her gittiğimiz yere birlik bırakacağız artık" dedi.Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'İntikamımı aldım'Arkadaşlardan Necati Kaman da geçen yıl kendisine yapılan şakayı anımsatarak, şunları kaydetti:Çuvallardaki madeni paraların el arabasına boşaltılmasının ardından damat Eroğlu, el arabası ile salonda tur attı.
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madeni para, damat, aydın

Damada düğününde 55 kilogramlık madeni para takıldı: 'Bozdur bozdur harca'

02:34 30.05.2022 (güncellendi: 02:48 30.05.2022)
© AADamada 55 kilogramlık madeni para verildi
Damada 55 kilogramlık madeni para verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde dört arkadaş, düğünde damada 55 kilogram ağırlığında madeni para verdi.
İlçede esnaflık yapan Cihan Eroğlu ile Cansu Akkurt, kır bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.
Damadın arkadaşları Necati Kaman, Şahin Madan, Volkan Aytekin ile Levent Aytürk, takı merasimi bittikten sonra sahneye el arabası içerisinde 50 kuruş ile 1 liralık madeni para bulunan 4 çuvalla geldi. Üzerinde "Bozdur bozdur harca" ile "Harca harca bitmez" yazısı da bulunan el arabasıyla sahnede tur atan arkadaş grubu, gelin ve damat ile birlikte oyun oynadı.
Geçen yıl da benzer şakayı arkadaşına yaptığını ifade eden Eroğlu, "Aslında böyle bir şey bekliyordum. Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik banknot dolamıştık. Bu sene onlar bana birlik olarak geri döndü. Şaşkınım şu an. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum. Her gittiğimiz yere birlik bırakacağız artık" dedi.
Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'İntikamımı aldım'

Arkadaşlardan Necati Kaman da geçen yıl kendisine yapılan şakayı anımsatarak, şunları kaydetti:
"Daha önce Cihan kardeşimiz bana 60 metre uzunluğunda beşlik banknot takmıştı. Bugün de ondan intikamımı aldım. Birlik şeklinde ve elli kuruş şeklinde dört arkadaşımız toplamda 6 bin 200 lira para topladık. Bunu el arabasıyla getirdik. Yaklaşık 55 kilo yapıyor hepsi. Çuvallarda getirerek el arabasının içine döktük. Esnaftan 3 günde topladık."
Çuvallardaki madeni paraların el arabasına boşaltılmasının ardından damat Eroğlu, el arabası ile salonda tur attı.
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