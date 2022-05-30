https://tr.sputniknews.com/20220530/damada-dugununde-55-kilogramlik-madeni-para-takildi-bozdur-bozdur-harca-1056797003.html

Damada düğününde 55 kilogramlık madeni para takıldı: 'Bozdur bozdur harca'

Damada düğününde 55 kilogramlık madeni para takıldı: 'Bozdur bozdur harca'

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dört arkadaş, düğünde damada 55 kilogram ağırlığında madeni para verdi. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

madeni para

damat

aydın

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İlçede esnaflık yapan Cihan Eroğlu ile Cansu Akkurt, kır bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.Damadın arkadaşları Necati Kaman, Şahin Madan, Volkan Aytekin ile Levent Aytürk, takı merasimi bittikten sonra sahneye el arabası içerisinde 50 kuruş ile 1 liralık madeni para bulunan 4 çuvalla geldi. Üzerinde "Bozdur bozdur harca" ile "Harca harca bitmez" yazısı da bulunan el arabasıyla sahnede tur atan arkadaş grubu, gelin ve damat ile birlikte oyun oynadı.Geçen yıl da benzer şakayı arkadaşına yaptığını ifade eden Eroğlu, "Aslında böyle bir şey bekliyordum. Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik banknot dolamıştık. Bu sene onlar bana birlik olarak geri döndü. Şaşkınım şu an. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum. Her gittiğimiz yere birlik bırakacağız artık" dedi.Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'İntikamımı aldım'Arkadaşlardan Necati Kaman da geçen yıl kendisine yapılan şakayı anımsatarak, şunları kaydetti:Çuvallardaki madeni paraların el arabasına boşaltılmasının ardından damat Eroğlu, el arabası ile salonda tur attı.

aydın

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madeni para, damat, aydın