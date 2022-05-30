https://tr.sputniknews.com/20220530/kimlik-soran-bekcilere-silah-gosterdiler-2si-uzman-cavus-5-gozalti-1056799522.html

Kimlik soran bekçilere silah gösterdiler: 2'si uzman çavuş 5 gözaltı

Kimlik soran bekçilere silah gösterdiler: 2'si uzman çavuş 5 gözaltı

Kırıkkale'de asker eğlencesinde kimlik soran bekçilere silah gösterip mukavemette bulundukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Darp raporu alan bekçiler... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T07:10+0300

2022-05-30T07:10+0300

2022-05-30T07:10+0300

türkiye

kırıkkale

bekçi

silah

kimlik

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Kırıkkale'de asker eğlencesinde mahalle bekçilerine silahlarını göstererek mukavemette bulundukları iddiasıyla 2'si uzman çavuş 5 kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'taki bir asker eğlencesinde belinde tabanca 2 kişiyi fark eden bekçilerin kimlik sorması üzerine şüpheliler kimliklerini göstermedi.Daha sonra şüpheli kişiler bekçilere belindeki tabancayı gösterdi.Bu sırada düğün sahipleri de bekçilere mukavemette bulununca ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Alandaki kişilerin de polislere mukavemette bulunması üzerine ekipler, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı.Olayda bir tabanca ele geçiren polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile H.Ö, O.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.Darp raporu alan bekçiler, şüphelilerden şikayetçi oldu.Polis ekiplerinin etkinliği sonlandırdığı olayda, fenalık geçiren 2 vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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kırıkkale, bekçi, silah, kimlik