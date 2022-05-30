https://tr.sputniknews.com/20220530/meb-okuma-becerilerine-yonelik-calismanin-kapsamini-genisletecek-1056799159.html

MEB, okuma becerilerine yönelik çalışmanın kapsamını genişletecek

MEB, okuma becerilerine yönelik çalışmanın kapsamını genişletecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma becerisini geliştirmek amacıyla çoktan seçmeli, çoklu seçim ve açık uçlu sorulardan... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T06:43+0300

2022-05-30T06:43+0300

2022-05-30T06:43+0300

türkiye

meb

mahmut özer

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, okuma becerisinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma yapıldığını hatırlattı.İlk etapta 4. sınıf düzeyine yönelik hazırlanmış metinlerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında öğrencilere basılı ve ücretsiz iletildiğini belirten Özer, geçen ekim ayından itibaren de dijital ortamda 3. ve 5. sınıf düzeyinde hazırlanan çalışmanın 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında basılı olarak öğrencilere ulaştırılacağını bildirdi.Bir süreci başlattıklarında sonucuna ilişkin sahadan gelen dönütlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Özer, "Bu çalışmamız öğrenci ve öğretmenler tarafından beğeni topladı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz, bu yoğun emeği diğer sınıf düzeylerine de aktarıp çalışmanın kapsamını genişleteceğiz." ifadesini kullandı."Farklı bakış açılarıyla değerlendirme için önemli"Dinleme/izleme, konuşma ve yazma gibi diğer dil becerilerini de doğrudan etkilediği göz önüne alındığında etkin bir okuma becerisi geliştirmenin öneminin daha da çok ortaya çıktığını belirten Özer, bununla birlikte bireylerin akademik, bilişsel ve duyuşsal gelişimi açısından da okuma becerisinin yadsınamaz etkiye sahip olduğunu kaydetti.Özer, "Öğrencilerin ilkokul 1. sınıfı bitirdiklerinde edindikleri okuryazarlık düzeyi okuma sürecinin en temel düzeyi, ancak bu düzeyin sürekli geliştirilmesi ve okumanın niteliğinin artırılması, bireylerin okuduklarından anlam çıkarıp farklı bakış açılarıyla değerlendirme yapabilmeleri için çok önemli. Bu durum, gerek öğrencilerin akademik başarılarının gerekse sosyal yaşama katılımlarının artmasına destek oluyor. Bu hususta yapılacak çalışmalara ne kadar erken başlanırsa bireylerin okuma süreci içerisinde o derece aktif rol alması sağlanabilir." değerlendirmesini yaptı."Açık uçlu maddelerin puanlama kılavuzu da hazırlandı"Bakan Özer, öğrencilerin okuma beceri düzeylerinin öğretmenleri tarafından tespit edilerek geliştirilebilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında farklı türlere göre oluşturulmuş metinler ve bu metinlerle ilgili soru hazırlama çalışmalarının sınıf ve Türkçe öğretmenleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.Mahmut Özer, çalışma kapsamında hikaye, masal gibi edebi metin türünde ve bilimsel ya da biyografi gibi bilgilendirici türde hazırlanan metinlerin zenginleştirilmiş resim ve çizimlerle desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Dünyada artık üst düzey düşünme ve akıl yürütme gerektiren, karmaşık durumlar içeren, yeri geldiğinde bilgi ve becerilerini yeni bir duruma aktarmasını barındıran işlemler açık bireyler yetiştirmek odak noktasına alınıyor. Bizim çalışmamız da, bu konuda destek olabilecek soru ve metinler içeriyor. Metinler üzerinden öğrencilerin okuma becerisinin değerlendirilebileceği çoktan seçmeli, çoklu seçim ve öğrencilere kendi cevabını oluşturabilme imkanı veren açık uçlu sorular oluşturuldu. Ayrıca çoktan seçmeli ve çoklu seçim sorularının cevap anahtarı ile açık uçlu maddelerin puanlama kılavuzu da hazırlandı."

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meb, mahmut özer