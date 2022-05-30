https://tr.sputniknews.com/20220530/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yararlanan-uzman-cavus-serttas-sehit-oldu-1056795325.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T00:15+0300

2022-05-30T00:15+0300

2022-05-30T00:22+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe harekatı

şehit

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, şehit