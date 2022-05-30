https://tr.sputniknews.com/20220530/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yararlanan-uzman-cavus-serttas-sehit-oldu-1056795325.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T00:15+0300
2022-05-30T00:15+0300
2022-05-30T00:22+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe harekatı
şehit
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe harekatı, şehit
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu
00:15 30.05.2022 (güncellendi: 00:22 30.05.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.