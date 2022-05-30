https://tr.sputniknews.com/20220530/mona-lisaya-pastali-saldiri-siz-sanatcilar-biraz-da-gezegeni-dusunun--1056808860.html
Mona Lisa'ya pastalı saldırı: 'Siz sanatçılar, biraz da gezegeni düşünün'
Mona Lisa'ya pastalı saldırı: 'Siz sanatçılar, biraz da gezegeni düşünün'
Fransa'da sanatçıların gezegeni korumaya daha çok odaklanması gerektiğini düşünen bir kişi, 'hıncını Mona Lisa'dan çıkardı.' 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T13:48+0300
2022-05-30T13:48+0300
2022-05-30T13:48+0300
mona lisa
louvre müzesi
leonardo da vinci
dünya
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Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden biri, dün, oturduğu tekerlekli sandalyeden ayağa fırladı ve Leonardo Da Vinci imzalı tabloya pasta fırlattı. Kadın peruğu takan protestocunun bu eylemi, kurşun geçirmez cam arkasında tutulan tabloya zarar vermedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere bakılırsa, eylemi gerçekleştiren adamın, Fransızca olarak "Dünya'yı mahveden insanlar var. Siz sanatçılar, biraz da Dünya'yı düşünün. Bu yüzden yaptım. Gezegeni düşünün" dediği duyuluyor. Mona Lisa, Aralık 1959'da bir Bolivyalının taşla saldırması sonrası cam koruma arkasına alınmıştı. 2009'da da Rus bir kadın boş bir çay fincanı fırlatmış ve tablonun çizilmesine sebep olmuştu. Dünyanın en büyük müzesi Louvre, Kovid-19 pandemisinden önce yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlıyordu.
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mona lisa, louvre müzesi, leonardo da vinci
Mona Lisa'ya pastalı saldırı: 'Siz sanatçılar, biraz da gezegeni düşünün'
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Fransa'da sanatçıların gezegeni korumaya daha çok odaklanması gerektiğini düşünen bir kişi, 'hıncını Mona Lisa'dan çıkardı.'
Dünyanın en ünlü tablolarından Mona Lisa'nın Louvre Müzesi'nde sergilendiği alandaki ziyaretçilerden biri, dün, oturduğu tekerlekli sandalyeden ayağa fırladı ve Leonardo Da Vinci imzalı tabloya pasta fırlattı.
Kadın peruğu takan protestocunun bu eylemi, kurşun geçirmez cam arkasında tutulan tabloya zarar vermedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere bakılırsa, eylemi gerçekleştiren adamın, Fransızca olarak "Dünya'yı mahveden insanlar var. Siz sanatçılar, biraz da Dünya'yı düşünün. Bu yüzden yaptım. Gezegeni düşünün" dediği duyuluyor.
Mona Lisa, Aralık 1959'da bir Bolivyalının taşla saldırması sonrası cam koruma arkasına alınmıştı. 2009'da da Rus bir kadın boş bir çay fincanı fırlatmış ve tablonun çizilmesine sebep olmuştu.
Dünyanın en büyük müzesi Louvre, Kovid-19 pandemisinden önce yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlıyordu.