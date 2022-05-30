https://tr.sputniknews.com/20220530/thy-genel-mudur-bilal-eksi-ucaklarda-maske-zorunlulugunun-kalktigini-acikladi-1056803622.html
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T11:37+0300
2022-05-30T11:37+0300
2022-05-30T11:37+0300
türkiye
bilal ekşi
thy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg
THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Yolcularımız. Gelen sorulara istinaden: Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı? Cevap: Evet Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu? Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_fa24ffb657ed6da15980e754ca2d3801.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bilal ekşi, thy
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
Abone ol
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.
Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Gelen sorulara istinaden:
Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?
Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?
Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."