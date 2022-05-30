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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Yolcularımız. Gelen sorulara istinaden: Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı? Cevap: Evet Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu? Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı

11:37 30.05.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AA
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu.
THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.
Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Yolcularımız.
Gelen sorulara istinaden:
Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı?
Cevap: Evet
Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu?
Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."
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