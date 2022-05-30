https://tr.sputniknews.com/20220530/thy-genel-mudur-bilal-eksi-ucaklarda-maske-zorunlulugunun-kalktigini-acikladi-1056803622.html

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun sona erdiğini duyurdu. 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T11:37+0300

2022-05-30T11:37+0300

2022-05-30T11:37+0300

türkiye

bilal ekşi

thy

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THY Genel Müdürü, yurt içi seferlerde maske zorunluluğunun kalktığını, yurt dışı seferlerde ise maske şartının sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstereceğini belirtti.Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Yolcularımız. Gelen sorulara istinaden: Soru:Yurt içi seferlerinde maske zorunluluğu kalktı mı? Cevap: Evet Soru:Yurt dışı seferlerinde maske takmak zorunlu mu? Cevap: Maske zorunluluğu sefer yapılan ülkenin kuralına bağlı olarak farklılık göstermektedir."

türkiye

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bilal ekşi, thy