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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/zirve-hazirligi-yapan-ab-ukraynada-ateskes-cagrisini-tartisti-1056811006.html
'Zirve hazırlığı yapan AB, Ukrayna'da ateşkes çağrısını tartıştı'
'Zirve hazırlığı yapan AB, Ukrayna'da ateşkes çağrısını tartıştı'
Avrupalı liderlerin Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına yönelik çağrı yapma olasılığının, AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında masaya yatırıldığı ifade... 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T14:24+0300
2022-05-30T14:24+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ursula von der leyen
yaptırım
vladimir zelenskiy
destek
ateşkes
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Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Avrupalı kaynak, "Ateşkes çağrısı konusundaki tartışmalara gelirsek, detay veremem, konu görüşülüyor ancak bazı ülkeler buna temkinli yaklaştı" dedi.AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak.AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.Zirvenin ilk gününde 'Ukrayna' oturumu yapılacak. Bu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak insani ve ekonomik destekle ülkenin yeniden inşası gibi çeşitli konuları ele alacak.Liderler, Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6. yaptırım paketini de değerlendirecek.AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 5 yaptırım paketini uygulamaya koydu.AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi taslağını gönderdi.Pakette, Ukrayna ihtilafında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yaptı.Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması teklifine de Macaristan ikna olmadı.AB liderleri, oy birliği gereken bu konuda uzlaşı sağlamaya çalışacak.
https://tr.sputniknews.com/20220524/ab-macaristanla-ilgili-endiseler-suruyor-birlikte-calismayi-surdurecegiz-1056616791.html
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avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, vladimir zelenskiy, destek, ateşkes

'Zirve hazırlığı yapan AB, Ukrayna'da ateşkes çağrısını tartıştı'

14:24 30.05.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
© AFP 2022 / FREDERICK FLORIN
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Avrupalı liderlerin Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına yönelik çağrı yapma olasılığının, AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında masaya yatırıldığı ifade edildi.
Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Avrupalı kaynak, "Ateşkes çağrısı konusundaki tartışmalara gelirsek, detay veremem, konu görüşülüyor ancak bazı ülkeler buna temkinli yaklaştı" dedi.
AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.
Zirvenin ilk gününde 'Ukrayna' oturumu yapılacak. Bu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak insani ve ekonomik destekle ülkenin yeniden inşası gibi çeşitli konuları ele alacak.
Liderler, Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6. yaptırım paketini de değerlendirecek.
AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 5 yaptırım paketini uygulamaya koydu.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi taslağını gönderdi.
Pakette, Ukrayna ihtilafında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.
AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yaptı.
Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.
En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması teklifine de Macaristan ikna olmadı.
AB liderleri, oy birliği gereken bu konuda uzlaşı sağlamaya çalışacak.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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AB: Macaristan'la ilgili endişeler sürüyor, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz
24 Mayıs, 01:41
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