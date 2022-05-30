https://tr.sputniknews.com/20220530/zirve-hazirligi-yapan-ab-ukraynada-ateskes-cagrisini-tartisti-1056811006.html

'Zirve hazırlığı yapan AB, Ukrayna'da ateşkes çağrısını tartıştı'

'Zirve hazırlığı yapan AB, Ukrayna'da ateşkes çağrısını tartıştı'

Avrupalı liderlerin Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına yönelik çağrı yapma olasılığının, AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında masaya yatırıldığı ifade... 30.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-30T14:24+0300

2022-05-30T14:24+0300

2022-05-30T14:24+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ursula von der leyen

yaptırım

vladimir zelenskiy

destek

ateşkes

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Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Avrupalı kaynak, "Ateşkes çağrısı konusundaki tartışmalara gelirsek, detay veremem, konu görüşülüyor ancak bazı ülkeler buna temkinli yaklaştı" dedi.AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta Brüksel'de toplanacak.AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.Zirvenin ilk gününde 'Ukrayna' oturumu yapılacak. Bu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferansla bağlanacak. Liderler, Ukrayna'ya sağlanacak insani ve ekonomik destekle ülkenin yeniden inşası gibi çeşitli konuları ele alacak.Liderler, Rusya'ya yönelik uygulanması planlanan 6. yaptırım paketini de değerlendirecek.AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 5 yaptırım paketini uygulamaya koydu.AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi taslağını gönderdi.Pakette, Ukrayna ihtilafında yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yaptı.Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması teklifine de Macaristan ikna olmadı.AB liderleri, oy birliği gereken bu konuda uzlaşı sağlamaya çalışacak.

https://tr.sputniknews.com/20220524/ab-macaristanla-ilgili-endiseler-suruyor-birlikte-calismayi-surdurecegiz-1056616791.html

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avrupa birliği, ursula von der leyen, yaptırım, vladimir zelenskiy, destek, ateşkes